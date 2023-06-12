ОФИЦИАЛЬНО. Петер Бош – новый главный тренер ПСВ
Клуб из Эйндховена получил нового наставника
Новым главным тренером клуба «ПСВ» из Эйндховена стал экс-наставник французского «Лиона» Петер Бош.
Контракт с 59-летним уроженцем Апелдорна, которые ранее также работал с «Байером», «Боруссией» Дортмунд и «Аяксом», рассчитан на три года.
Во главе «ПСВ» Бош сменил Руда ван Нистелроя, который покинул клуб в конце мая этого года.
При немалом тренерском реестре Бош за всю свою карьеру выиграл только один трофей – в сезоне-2004/2005 он вместе с командой «Хераклес Алмело» стал победителем первого дивизиона чемпионата Нидерландов.
Сезон-2022/2023 в чемпионате Нидерландов «ПСВ» завершил на 2-м месте, набрав 75 очков в 34-х матчах. Чемпионом страны стал «Фейеноорд», набравший 82 пункта.
Our new head coach, Peter Bosz! 🔴⚪️ pic.twitter.com/tUGOFVQgcu— PSV (@PSV) June 12, 2023
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