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Нидерланды
12 июня 2023, 14:17 | Обновлено 12 июня 2023, 14:28
443
0

ОФИЦИАЛЬНО. Петер Бош – новый главный тренер ПСВ

Клуб из Эйндховена получил нового наставника

12 июня 2023, 14:17 | Обновлено 12 июня 2023, 14:28
443
0
ОФИЦИАЛЬНО. Петер Бош – новый главный тренер ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Бош

Новым главным тренером клуба «ПСВ» из Эйндховена стал экс-наставник французского «Лиона» Петер Бош.

Контракт с 59-летним уроженцем Апелдорна, которые ранее также работал с «Байером», «Боруссией» Дортмунд и «Аяксом», рассчитан на три года.

Во главе «ПСВ» Бош сменил Руда ван Нистелроя, который покинул клуб в конце мая этого года.

При немалом тренерском реестре Бош за всю свою карьеру выиграл только один трофей – в сезоне-2004/2005 он вместе с командой «Хераклес Алмело» стал победителем первого дивизиона чемпионата Нидерландов.

Сезон-2022/2023 в чемпионате Нидерландов «ПСВ» завершил на 2-м месте, набрав 75 очков в 34-х матчах. Чемпионом страны стал «Фейеноорд», набравший 82 пункта.

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назначение тренера Петер Бош ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу
Источник ФК ПСЖ
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