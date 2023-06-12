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  4. ФИФА обязала Вест Хэм выплатить цска 17 миллионов евро. Что случилось?
Англия
12 июня 2023, 13:20 |
932
2

ФИФА обязала Вест Хэм выплатить цска 17 миллионов евро. Что случилось?

Английский клуб задолжал россиянам деньги по трансферу Николы Влашича

12 июня 2023, 13:20 |
932
2
ФИФА обязала Вест Хэм выплатить цска 17 миллионов евро. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Влашич

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» выплатить клубу из страны 404 «цска» 17,45 миллионов евро.

Дело в том, что англичане задолжали московской команде деньги по трансферу хорватского атакующего полузащитника Николы Влашича, который перешел к «молоткам» из «цска» летом 2021 года.

«Вест Хэм» заявлял, что не выплатил деньги из-за финансовых санкций против россии, но ФИФА не восприняла это как оправдание и обязала англичан выполнить свои трансферные обязательства.

Если «Вест Хэм» не выплатит долг до 31 июля, общая стоимость вырастет до 25,65 миллионов евро. «Молоткам» также будет запрещено регистрировать новых игроков в течение следующих трех лет.

Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года, а прошлый сезон провел в аренде в «Торино». У итальянского клуба была возможность выкупить его контракт по окончании аренды, но этого не случилось.

Влашич – игрок сборной Хорватии. За цска он выступал с 2018 по 2021 год. До этого также был в составах «Хайдука» и «Эвертона».

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Источник SportKlub
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Комментарии 2
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Алекс днепр
цска это бандитская организация представляющая пидорастическую армию.нужно навсегда ее отстрвнить из мира спорта  .
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+1
Mad_Fer_it
ФІФА - срана корумпована помийка
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