ФИФА обязала Вест Хэм выплатить цска 17 миллионов евро. Что случилось?
Английский клуб задолжал россиянам деньги по трансферу Николы Влашича
Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» выплатить клубу из страны 404 «цска» 17,45 миллионов евро.
Дело в том, что англичане задолжали московской команде деньги по трансферу хорватского атакующего полузащитника Николы Влашича, который перешел к «молоткам» из «цска» летом 2021 года.
«Вест Хэм» заявлял, что не выплатил деньги из-за финансовых санкций против россии, но ФИФА не восприняла это как оправдание и обязала англичан выполнить свои трансферные обязательства.
Если «Вест Хэм» не выплатит долг до 31 июля, общая стоимость вырастет до 25,65 миллионов евро. «Молоткам» также будет запрещено регистрировать новых игроков в течение следующих трех лет.
Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года, а прошлый сезон провел в аренде в «Торино». У итальянского клуба была возможность выкупить его контракт по окончании аренды, но этого не случилось.
Влашич – игрок сборной Хорватии. За цска он выступал с 2018 по 2021 год. До этого также был в составах «Хайдука» и «Эвертона».
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