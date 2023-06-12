ФИФА обязала Вест Хэм выплатить цска 17 миллионов евро. Что случилось?

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» выплатить клубу из страны 404 «цска» 17,45 миллионов евро.

Дело в том, что англичане задолжали московской команде деньги по трансферу хорватского атакующего полузащитника Николы Влашича, который перешел к «молоткам» из «цска» летом 2021 года.

«Вест Хэм» заявлял, что не выплатил деньги из-за финансовых санкций против россии, но ФИФА не восприняла это как оправдание и обязала англичан выполнить свои трансферные обязательства.

Если «Вест Хэм» не выплатит долг до 31 июля, общая стоимость вырастет до 25,65 миллионов евро. «Молоткам» также будет запрещено регистрировать новых игроков в течение следующих трех лет.

Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года, а прошлый сезон провел в аренде в «Торино». У итальянского клуба была возможность выкупить его контракт по окончании аренды, но этого не случилось.

Влашич – игрок сборной Хорватии. За цска он выступал с 2018 по 2021 год. До этого также был в составах «Хайдука» и «Эвертона».