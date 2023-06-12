Стадиону «Динамо», который носит имя легендарного тренера Валерия Лобановского, исполнилось 90 лет.

Открытие стадиона состоялось 12 июня 1933 года. Матчем-открытием стал финальный поединок всеукраинской динамиады между командами Киева и Харькова, который киевские динамовцы выиграли со счетом 2:1.

Эту игру посетило 45 000 человек за вдвое меньшее количество зрительских мест. Арена, построенная по типу берлинского стадиона, получила имя наркома внутренних дел Всеволода Балицкого и имела 18 000 мест для сидения, часть которых находилась под деревянным навесом.

В мае 2002 года после смерти выдающегося футбольного тренера Валерия Васильевича Лобановского, приведшего «Динамо» на вершины европейской футбольной славы, Совет акционеров тогда еще ЗАО ФК «Динамо» (Киев) принял решение назвать клубный стадион его именем.

Монумент, посвященный Валерию Лобановскому, также был перенесен на видное место – на улицу Михаила Грушевского и установлен перед входной колоннадой стадиона.

ФОТО. Стадиону Динамо имени Валерия Лобановского – 90 лет