Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В сезоне-2022/23 Львов задействовал 46 игроков
Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 12:35 | Обновлено 12 июня 2023, 12:42
207
0

В сезоне-2022/23 Львов задействовал 46 игроков

Самым стабильным оказался состав у «Колоса» – 27 футболистов

12 июня 2023, 12:35 | Обновлено 12 июня 2023, 12:42
207
0
В сезоне-2022/23 Львов задействовал 46 игроков
ФК Львов

В матчах УПЛ-2022/23 принимали участие 486 футболистов – 426 полевых игроков и 42 голкипера. Наибольшее количество исполнителей задействовал «Львов» – 46. В истории украинских чемпионатов больше футболистов использовали за сезон только 5 клубов.

Самым стабильным оказался состав у «Колоса», за который выступило 27 игроков. 5 голкиперов защищали ворота «Львова», 4 – «Ингульца». 10 легионеров выходили на поле в рядах «Ворсклы», 9 – «Днепра-1». В то же время всего по одному иностранцу сыграли за «Верес», «Ингулец», «Колос» и «Минай».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество игроков, задействованных клубами в одном чемпионате

К

Сезон

Клуб

Тренеры

Место

48

2018/19

Арсенал

Раванелли, Гуменюк, Грозный, Леонов

12-е

47

2006/07

Заря

Коваль, Малыгин, Бессонов, Косевич

11-е

2014/15

Мариуполь

Павлов

14-е

2014/15

Металлист

Рахаев

6-е

2019/20

Ворскла

Косовский, Максимов

10-е

46

1994/95

Николаев

Журавко, Кучеревский

13-е

1994/95

Нива В

Бобарико, Коваль, Морозов

14-е

2022/23

Львов

Дулуб, Бессмертный, Гандзин

16-е

45

1998/99

Николаев

Коньков, Николаенко, Краснецкий, Калита

16-е

2003/04

Металлург З

Фоменко, Юревич, Боровский

11-е

2005/06

Металлург З

Яремченко, Чанцев, Грозный

8-е

По теме:
Самым возрастным бомбардиром сезона-2022/23 стал 36-летний Вадим Милько
Самым старшим участником УПЛ-2022/23 стал 39-летний Сергей Кравченко
Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2022/23 выдал Георгий Бущан
итоги сезона УПЛ цифры и факты Львов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Хиляль предложил Неймару многомиллионный контракт. Больше, чем у КриРо?
Футбол | 12 июня 2023, 12:25 0
Аль-Хиляль предложил Неймару многомиллионный контракт. Больше, чем у КриРо?
Аль-Хиляль предложил Неймару многомиллионный контракт. Больше, чем у КриРо?

Если бразилец перейдет в саудовский клуб, то будет получать 250 миллионов евро в год

ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
Футбол | 11 июня 2023, 15:45 22
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов

А вот против флага Палестины никто не был...

Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Футбол | 11.06.2023, 15:05
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 11.06.2023, 14:28
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
Бокс | 12.06.2023, 07:30
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
11.06.2023, 06:42 4
Бокс
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
10.06.2023, 22:39 2
Война
Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос
Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос
10.06.2023, 19:00 30
Теннис
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
10.06.2023, 09:54 6
Футбол
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
10.06.2023, 20:23 8
Футбол
Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера
Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера
10.06.2023, 12:11 1
Футбол
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
11.06.2023, 12:52 58
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности