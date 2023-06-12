В сезоне-2022/23 Львов задействовал 46 игроков
Самым стабильным оказался состав у «Колоса» – 27 футболистов
В матчах УПЛ-2022/23 принимали участие 486 футболистов – 426 полевых игроков и 42 голкипера. Наибольшее количество исполнителей задействовал «Львов» – 46. В истории украинских чемпионатов больше футболистов использовали за сезон только 5 клубов.
Самым стабильным оказался состав у «Колоса», за который выступило 27 игроков. 5 голкиперов защищали ворота «Львова», 4 – «Ингульца». 10 легионеров выходили на поле в рядах «Ворсклы», 9 – «Днепра-1». В то же время всего по одному иностранцу сыграли за «Верес», «Ингулец», «Колос» и «Минай».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество игроков, задействованных клубами в одном чемпионате
|
К
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренеры
|
Место
|
48
|
2018/19
|
Арсенал
|
Раванелли, Гуменюк, Грозный, Леонов
|
12-е
|
47
|
2006/07
|
Заря
|
Коваль, Малыгин, Бессонов, Косевич
|
11-е
|
|
2014/15
|
Мариуполь
|
Павлов
|
14-е
|
|
2014/15
|
Металлист
|
Рахаев
|
6-е
|
|
2019/20
|
Ворскла
|
Косовский, Максимов
|
10-е
|
46
|
1994/95
|
Николаев
|
Журавко, Кучеревский
|
13-е
|
|
1994/95
|
Нива В
|
Бобарико, Коваль, Морозов
|
14-е
|
|
2022/23
|
Львов
|
Дулуб, Бессмертный, Гандзин
|
16-е
|
45
|
1998/99
|
Николаев
|
Коньков, Николаенко, Краснецкий, Калита
|
16-е
|
|
2003/04
|
Металлург З
|
Фоменко, Юревич, Боровский
|
11-е
|
|
2005/06
|
Металлург З
|
Яремченко, Чанцев, Грозный
|
8-е
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если бразилец перейдет в саудовский клуб, то будет получать 250 миллионов евро в год
А вот против флага Палестины никто не был...