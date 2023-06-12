В сезоне-2022/23 Львов задействовал 46 игроков

В матчах УПЛ-2022/23 принимали участие 486 футболистов – 426 полевых игроков и 42 голкипера. Наибольшее количество исполнителей задействовал «Львов» – 46. В истории украинских чемпионатов больше футболистов использовали за сезон только 5 клубов.

Самым стабильным оказался состав у «Колоса», за который выступило 27 игроков. 5 голкиперов защищали ворота «Львова», 4 – «Ингульца». 10 легионеров выходили на поле в рядах «Ворсклы», 9 – «Днепра-1». В то же время всего по одному иностранцу сыграли за «Верес», «Ингулец», «Колос» и «Минай».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество игроков, задействованных клубами в одном чемпионате