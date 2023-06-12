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Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 12:06 | Обновлено 12 июня 2023, 12:15
498
0

Самым возрастным бомбардиром сезона-2022/23 стал 36-летний Вадим Милько

Самым молодым из голеадоров стал 18-летний Кевин Келси

12 июня 2023, 12:06 | Обновлено 12 июня 2023, 12:15
498
0
Самым возрастным бомбардиром сезона-2022/23 стал 36-летний Вадим Милько
ФК Колос. Вадим Милько (на дальнем плане)

В сезоне-2022/23 отметились взятием ворот 13 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался капитан «Колоса» Вадим Милько, забивший в 21-м туре «Ингульцу» в 36 лет 235 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром стал бельгийский хавбек «Черноморца» Зиги Бадибанга – 31 год 158 дней.

На полях УПЛ-2022/23 отличились 9 юниоров моложе 20 лет. Самым юным из них оказался венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в 18 лет 228 дней. А список молодых бомбардиров-украинцев возглавил полузащитник «Динамо» Антон Царенко – 18 лет 295 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сезона-2022/23

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

36 лет 235 дней

Вадим МИЛЬКО

Колос

14.04.2023

Ингулец (г)

1:0

35 лет 192 дня

Александр ГЛАДКИЙ

Черноморец

04.03.2023

Верес (г)

3:1

35 лет 137 дней

Виталий ВЕРНИДУБ

Кривбасс

03.03.2023

Колос (д)

1:0

35 лет 107 дней

Денис ОЛЕЙНИК

Ворскла

01.10.2022

Ингулец (г)

1:0

34 года 238 дней

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

08.10.2022

Черноморец (д)

2:1

34 года 168 дней

Евгений СЕЛИН

Черноморец

24.10.2022

Колос (г)

1:1

34 года 30 дней

Максим КОВАЛЕВ

Ингулец

19.04.2023

Рух (д)

1:0

33 года 293 дня

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

28.05.2023

Днепр-1 (д)

3:0

33 года 214 дней

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

05.03.2023

Металлист 1925 (г)

7:0

33 года 163 дня

Алексей ДОВГИЙ

Рух

14.04.2023

Динамо (д)

1:1

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2022/23

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 228 дней

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

12.03.2023

Кривбасс (г)

3:0

18 лет 295 дней

Антон ЦАРЕНКО

Динамо

08.04.2023

Минай (д)

2:0

18 лет 352 дня

Кирилл СИГЕЕВ

Александрия

03.05.2023

Львов (г)

1:0

19 лет 57 дней

Даниил ГОЛУБ

Минай

29.08.2022

Александрия (г)

1:2

19 лет 77 дней

Назар ВОЛОШИН

Кривбасс

02.10.2022

Заря (г)

2:2

19 лет 143 дня

Артем СМОЛЯКОВ

Ингулец

19.10.2022

Днепр-1 (г)

2:2

19 лет 211 дней

Владислав ПОГОРЕЛЫЙ

Заря

02.04.2023

Рух (д)

3:0

19 лет 289 дней

Артур МИКИТИШИН

Кривбасс

29.04.2023

Александрия (д)

2:1

19 лет 360 дней

Дмитрий КАПИНУС

Металлист 1925

23.04.2023

Львов (г)

2:0

* на день первого гола.

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Источник Sport.ua
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