Самым возрастным бомбардиром сезона-2022/23 стал 36-летний Вадим Милько

В сезоне-2022/23 отметились взятием ворот 13 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался капитан «Колоса» Вадим Милько, забивший в 21-м туре «Ингульцу» в 36 лет 235 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром стал бельгийский хавбек «Черноморца» Зиги Бадибанга – 31 год 158 дней.

На полях УПЛ-2022/23 отличились 9 юниоров моложе 20 лет. Самым юным из них оказался венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в 18 лет 228 дней. А список молодых бомбардиров-украинцев возглавил полузащитник «Динамо» Антон Царенко – 18 лет 295 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сезона-2022/23

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 36 лет 235 дней Вадим МИЛЬКО Колос 14.04.2023 Ингулец (г) 1:0 35 лет 192 дня Александр ГЛАДКИЙ Черноморец 04.03.2023 Верес (г) 3:1 35 лет 137 дней Виталий ВЕРНИДУБ Кривбасс 03.03.2023 Колос (д) 1:0 35 лет 107 дней Денис ОЛЕЙНИК Ворскла 01.10.2022 Ингулец (г) 1:0 34 года 238 дней Владимир ЧЕСНАКОВ Ворскла 08.10.2022 Черноморец (д) 2:1 34 года 168 дней Евгений СЕЛИН Черноморец 24.10.2022 Колос (г) 1:1 34 года 30 дней Максим КОВАЛЕВ Ингулец 19.04.2023 Рух (д) 1:0 33 года 293 дня Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 28.05.2023 Днепр-1 (д) 3:0 33 года 214 дней Ярослав РАКИЦКИЙ Шахтер 05.03.2023 Металлист 1925 (г) 7:0 33 года 163 дня Алексей ДОВГИЙ Рух 14.04.2023 Динамо (д) 1:1

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2022/23

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 18 лет 228 дней Кевин КЕЛСИ Шахтер 12.03.2023 Кривбасс (г) 3:0 18 лет 295 дней Антон ЦАРЕНКО Динамо 08.04.2023 Минай (д) 2:0 18 лет 352 дня Кирилл СИГЕЕВ Александрия 03.05.2023 Львов (г) 1:0 19 лет 57 дней Даниил ГОЛУБ Минай 29.08.2022 Александрия (г) 1:2 19 лет 77 дней Назар ВОЛОШИН Кривбасс 02.10.2022 Заря (г) 2:2 19 лет 143 дня Артем СМОЛЯКОВ Ингулец 19.10.2022 Днепр-1 (г) 2:2 19 лет 211 дней Владислав ПОГОРЕЛЫЙ Заря 02.04.2023 Рух (д) 3:0 19 лет 289 дней Артур МИКИТИШИН Кривбасс 29.04.2023 Александрия (д) 2:1 19 лет 360 дней Дмитрий КАПИНУС Металлист 1925 23.04.2023 Львов (г) 2:0

* на день первого гола.