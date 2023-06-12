Самым возрастным бомбардиром сезона-2022/23 стал 36-летний Вадим Милько
Самым молодым из голеадоров стал 18-летний Кевин Келси
В сезоне-2022/23 отметились взятием ворот 13 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался капитан «Колоса» Вадим Милько, забивший в 21-м туре «Ингульцу» в 36 лет 235 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром стал бельгийский хавбек «Черноморца» Зиги Бадибанга – 31 год 158 дней.
На полях УПЛ-2022/23 отличились 9 юниоров моложе 20 лет. Самым юным из них оказался венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в 18 лет 228 дней. А список молодых бомбардиров-украинцев возглавил полузащитник «Динамо» Антон Царенко – 18 лет 295 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры сезона-2022/23
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
36 лет 235 дней
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
14.04.2023
|
Ингулец (г)
|
1:0
|
35 лет 192 дня
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Черноморец
|
04.03.2023
|
Верес (г)
|
3:1
|
35 лет 137 дней
|
Виталий ВЕРНИДУБ
|
Кривбасс
|
03.03.2023
|
Колос (д)
|
1:0
|
35 лет 107 дней
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Ворскла
|
01.10.2022
|
Ингулец (г)
|
1:0
|
34 года 238 дней
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
Ворскла
|
08.10.2022
|
Черноморец (д)
|
2:1
|
34 года 168 дней
|
Евгений СЕЛИН
|
Черноморец
|
24.10.2022
|
Колос (г)
|
1:1
|
34 года 30 дней
|
Максим КОВАЛЕВ
|
Ингулец
|
19.04.2023
|
Рух (д)
|
1:0
|
33 года 293 дня
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
28.05.2023
|
Днепр-1 (д)
|
3:0
|
33 года 214 дней
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
05.03.2023
|
Металлист 1925 (г)
|
7:0
|
33 года 163 дня
|
Алексей ДОВГИЙ
|
Рух
|
14.04.2023
|
Динамо (д)
|
1:1
* на день последнего гола.
Самые молодые бомбардиры сезона-2022/23
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 228 дней
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
12.03.2023
|
Кривбасс (г)
|
3:0
|
18 лет 295 дней
|
Антон ЦАРЕНКО
|
Динамо
|
08.04.2023
|
Минай (д)
|
2:0
|
18 лет 352 дня
|
Кирилл СИГЕЕВ
|
Александрия
|
03.05.2023
|
Львов (г)
|
1:0
|
19 лет 57 дней
|
Даниил ГОЛУБ
|
Минай
|
29.08.2022
|
Александрия (г)
|
1:2
|
19 лет 77 дней
|
Назар ВОЛОШИН
|
Кривбасс
|
02.10.2022
|
Заря (г)
|
2:2
|
19 лет 143 дня
|
Артем СМОЛЯКОВ
|
Ингулец
|
19.10.2022
|
Днепр-1 (г)
|
2:2
|
19 лет 211 дней
|
Владислав ПОГОРЕЛЫЙ
|
Заря
|
02.04.2023
|
Рух (д)
|
3:0
|
19 лет 289 дней
|
Артур МИКИТИШИН
|
Кривбасс
|
29.04.2023
|
Александрия (д)
|
2:1
|
19 лет 360 дней
|
Дмитрий КАПИНУС
|
Металлист 1925
|
23.04.2023
|
Львов (г)
|
2:0
* на день первого гола.
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