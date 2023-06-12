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Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 11:59 | Обновлено 12 июня 2023, 12:44
427
0

Самым старшим участником УПЛ-2022/23 стал 39-летний Сергей Кравченко

Список самых молодых игроков чемпионата возглавил 15-летний Кирилл Дегтярь

12 июня 2023, 11:59 | Обновлено 12 июня 2023, 12:44
427
0
Самым старшим участником УПЛ-2022/23 стал 39-летний Сергей Кравченко
ФК Черноморец. Сергей Кравченко

В сезоне-2022/23 приняли участие 15 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков, как и в двух предыдущих чемпионатах, оказался капитан «Черноморца» Сергей Кравченко – 39 лет 215 дней, а среди голкиперов – страж ворот «Шахтера» Андрей Пятов – 38 лет 341 день.

Компанию ветеранам составили 28 «юнцов» возрастом менее 18 лет. Самым молодым из них, причем не только в этом чемпионате, но и в истории УПЛ, стал нападающий «Металлиста» Кирилл Дегтярь – 15 лет 159 дней, а среди вратарей – Дмитрий Ледвий из «Руха» – 19 лет 80 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники сезона-2022/23

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

39 лет 215 дней

Сергей КРАВЧЕНКО

Черноморец

25.11.2022

Металлист (д)

0:0

38 лет 341 день

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

04.06.2023

Ворскла (г)

1:2

38 лет 213 дней

Юрий ПАНЬКИВ

Рух

04.06.2023

Александрия (д)

0:0

37 лет 67 дней

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Минай

25.09.2022

Львов (д)

0:1

36 лет 345 дней

Александр БАНДУРА

Минай

29.05.2023

Металлист (г)

2:1

36 лет 286 дней

Вадим МИЛЬКО

Колос

04.06.2023

Львов (д)

1:0

36 лет 41 день

Александр РЫБКА

Львов

21.05.2023

Рух (г)

0:2

35 лет 326 дней

Денис ОЛЕЙНИК

Ворскла

08.05.2023

Минай (г)

0:2

35 лет 284 дня

Александр ГЛАДКИЙ

Черноморец

04.06.2023

Металлист (г)

3:0

35 лет 237 дней

Богдан КОГУТ

Верес

04.06.2023

Ингулец (д)

1:0

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2022/23

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

15 лет 159 дней

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

03.05.2023

Днепр-1 (г)

0:5

16 лет 204 дня

Кирилл ВЛАГА

Металлист

14.05.2023

Заря (д)

0:5

16 лет 296 дней

Даниил КАЙДАЛОВ

Металлист

25.11.2022

Черноморец (г)

0:0

16 лет 297 дней

Геннадий СИНЧУК

Металлист

03.05.2023

Днепр-1 (г)

0:5

16 лет 335 дней

Виталий МИХАЙЛИВ

Львов

11.09.2022

Динамо (г)

0:1

17 лет 5 дней

Николай КИРИЧОК

Львов

21.05.2023

Рух (г)

0:2

17 лет 20 дней

Ярослав ШАНДРА

Львов

04.06.2023

Колос (г)

0:1

17 лет 49 дней

Иван БОКАЛО

Львов

04.06.2023

Колос (г)

0:1

17 лет 80 дней

Даниил ПРИХОДЬКО

Металлист

04.06.2023

Черноморец (д)

0:3

17 лет 98 дней

Александр ЦВИРЕНКО

Металлист

04.06.2023

Черноморец (д)

0:3

* на день первого матча.

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Источник Sport.ua
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