Самым старшим участником УПЛ-2022/23 стал 39-летний Сергей Кравченко
Список самых молодых игроков чемпионата возглавил 15-летний Кирилл Дегтярь
В сезоне-2022/23 приняли участие 15 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков, как и в двух предыдущих чемпионатах, оказался капитан «Черноморца» Сергей Кравченко – 39 лет 215 дней, а среди голкиперов – страж ворот «Шахтера» Андрей Пятов – 38 лет 341 день.
Компанию ветеранам составили 28 «юнцов» возрастом менее 18 лет. Самым молодым из них, причем не только в этом чемпионате, но и в истории УПЛ, стал нападающий «Металлиста» Кирилл Дегтярь – 15 лет 159 дней, а среди вратарей – Дмитрий Ледвий из «Руха» – 19 лет 80 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные участники сезона-2022/23
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
39 лет 215 дней
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Черноморец
|
25.11.2022
|
Металлист (д)
|
0:0
|
38 лет 341 день
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
04.06.2023
|
Ворскла (г)
|
1:2
|
38 лет 213 дней
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Рух
|
04.06.2023
|
Александрия (д)
|
0:0
|
37 лет 67 дней
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Минай
|
25.09.2022
|
Львов (д)
|
0:1
|
36 лет 345 дней
|
Александр БАНДУРА
|
Минай
|
29.05.2023
|
Металлист (г)
|
2:1
|
36 лет 286 дней
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
04.06.2023
|
Львов (д)
|
1:0
|
36 лет 41 день
|
Александр РЫБКА
|
Львов
|
21.05.2023
|
Рух (г)
|
0:2
|
35 лет 326 дней
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Ворскла
|
08.05.2023
|
Минай (г)
|
0:2
|
35 лет 284 дня
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Черноморец
|
04.06.2023
|
Металлист (г)
|
3:0
|
35 лет 237 дней
|
Богдан КОГУТ
|
Верес
|
04.06.2023
|
Ингулец (д)
|
1:0
* на день последнего матча.
Самые молодые участники сезона-2022/23
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15 лет 159 дней
|
Кирилл ДЕГТЯРЬ
|
Металлист
|
03.05.2023
|
Днепр-1 (г)
|
0:5
|
16 лет 204 дня
|
Кирилл ВЛАГА
|
Металлист
|
14.05.2023
|
Заря (д)
|
0:5
|
16 лет 296 дней
|
Даниил КАЙДАЛОВ
|
Металлист
|
25.11.2022
|
Черноморец (г)
|
0:0
|
16 лет 297 дней
|
Геннадий СИНЧУК
|
Металлист
|
03.05.2023
|
Днепр-1 (г)
|
0:5
|
16 лет 335 дней
|
Виталий МИХАЙЛИВ
|
Львов
|
11.09.2022
|
Динамо (г)
|
0:1
|
17 лет 5 дней
|
Николай КИРИЧОК
|
Львов
|
21.05.2023
|
Рух (г)
|
0:2
|
17 лет 20 дней
|
Ярослав ШАНДРА
|
Львов
|
04.06.2023
|
Колос (г)
|
0:1
|
17 лет 49 дней
|
Иван БОКАЛО
|
Львов
|
04.06.2023
|
Колос (г)
|
0:1
|
17 лет 80 дней
|
Даниил ПРИХОДЬКО
|
Металлист
|
04.06.2023
|
Черноморец (д)
|
0:3
|
17 лет 98 дней
|
Александр ЦВИРЕНКО
|
Металлист
|
04.06.2023
|
Черноморец (д)
|
0:3
* на день первого матча.
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