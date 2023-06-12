Самым старшим участником УПЛ-2022/23 стал 39-летний Сергей Кравченко

В сезоне-2022/23 приняли участие 15 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков, как и в двух предыдущих чемпионатах, оказался капитан «Черноморца» Сергей Кравченко – 39 лет 215 дней, а среди голкиперов – страж ворот «Шахтера» Андрей Пятов – 38 лет 341 день.

Компанию ветеранам составили 28 «юнцов» возрастом менее 18 лет. Самым молодым из них, причем не только в этом чемпионате, но и в истории УПЛ, стал нападающий «Металлиста» Кирилл Дегтярь – 15 лет 159 дней, а среди вратарей – Дмитрий Ледвий из «Руха» – 19 лет 80 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники сезона-2022/23

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 39 лет 215 дней Сергей КРАВЧЕНКО Черноморец 25.11.2022 Металлист (д) 0:0 38 лет 341 день Андрей ПЯТОВ Шахтер 04.06.2023 Ворскла (г) 1:2 38 лет 213 дней Юрий ПАНЬКИВ Рух 04.06.2023 Александрия (д) 0:0 37 лет 67 дней Евгений СЕЛЕЗНЕВ Минай 25.09.2022 Львов (д) 0:1 36 лет 345 дней Александр БАНДУРА Минай 29.05.2023 Металлист (г) 2:1 36 лет 286 дней Вадим МИЛЬКО Колос 04.06.2023 Львов (д) 1:0 36 лет 41 день Александр РЫБКА Львов 21.05.2023 Рух (г) 0:2 35 лет 326 дней Денис ОЛЕЙНИК Ворскла 08.05.2023 Минай (г) 0:2 35 лет 284 дня Александр ГЛАДКИЙ Черноморец 04.06.2023 Металлист (г) 3:0 35 лет 237 дней Богдан КОГУТ Верес 04.06.2023 Ингулец (д) 1:0

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2022/23

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 15 лет 159 дней Кирилл ДЕГТЯРЬ Металлист 03.05.2023 Днепр-1 (г) 0:5 16 лет 204 дня Кирилл ВЛАГА Металлист 14.05.2023 Заря (д) 0:5 16 лет 296 дней Даниил КАЙДАЛОВ Металлист 25.11.2022 Черноморец (г) 0:0 16 лет 297 дней Геннадий СИНЧУК Металлист 03.05.2023 Днепр-1 (г) 0:5 16 лет 335 дней Виталий МИХАЙЛИВ Львов 11.09.2022 Динамо (г) 0:1 17 лет 5 дней Николай КИРИЧОК Львов 21.05.2023 Рух (г) 0:2 17 лет 20 дней Ярослав ШАНДРА Львов 04.06.2023 Колос (г) 0:1 17 лет 49 дней Иван БОКАЛО Львов 04.06.2023 Колос (г) 0:1 17 лет 80 дней Даниил ПРИХОДЬКО Металлист 04.06.2023 Черноморец (д) 0:3 17 лет 98 дней Александр ЦВИРЕНКО Металлист 04.06.2023 Черноморец (д) 0:3

* на день первого матча.