Тернопольская Нива готова поменять наставника команды

Тернопольская «Нива» может распрощаться с Сергеем Атласюком, который выполняет обязанности главного тренера команды.

В клубе не очень довольны результатами коллектива под руководством Атласюка, который пришел в команду в разгар весенней части сезона-2022/2023. Тренер возглавил «Ниву» в апреле. Команда при Сергее Атласюке провела 6 матчей, в которых 4 раза сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Нива» из Тернополя завершила первенство Украины в Первой лиге на 7-й позиции в Чемпионской группе.