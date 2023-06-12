Тернопольская Нива готова поменять наставника команды
В клубе думают над увольнением Атласюка
Тернопольская «Нива» может распрощаться с Сергеем Атласюком, который выполняет обязанности главного тренера команды.
В клубе не очень довольны результатами коллектива под руководством Атласюка, который пришел в команду в разгар весенней части сезона-2022/2023. Тренер возглавил «Ниву» в апреле. Команда при Сергее Атласюке провела 6 матчей, в которых 4 раза сыграла вничью и потерпела два поражения.
«Нива» из Тернополя завершила первенство Украины в Первой лиге на 7-й позиции в Чемпионской группе.
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