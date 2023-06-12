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  4. Тернопольская Нива готова поменять наставника команды
Украина. Первая лига
12 июня 2023, 04:45 |
476
0

Тернопольская Нива готова поменять наставника команды

В клубе думают над увольнением Атласюка

12 июня 2023, 04:45 |
476
0
Тернопольская Нива готова поменять наставника команды
ФК Нива Тернополь. Сергей Атласюк

Тернопольская «Нива» может распрощаться с Сергеем Атласюком, который выполняет обязанности главного тренера команды.

В клубе не очень довольны результатами коллектива под руководством Атласюка, который пришел в команду в разгар весенней части сезона-2022/2023. Тренер возглавил «Ниву» в апреле. Команда при Сергее Атласюке провела 6 матчей, в которых 4 раза сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Нива» из Тернополя завершила первенство Украины в Первой лиге на 7-й позиции в Чемпионской группе.

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Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Footboom
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