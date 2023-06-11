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  4. Победный гол на 90+4 минуте. Кальяри выиграл плей-офф за выход в Серию А
Италия
11 июня 2023, 23:34 |
712
0

Победный гол на 90+4 минуте. Кальяри выиграл плей-офф за выход в Серию А

Леонардо Паволетти принес победу своей команде

11 июня 2023, 23:34 |
712
0
Победный гол на 90+4 минуте. Кальяри выиграл плей-офф за выход в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Паволетти

Состоялся ответный матч плей-офф за выход в Серию А, в котором «Бари» принимал «Кальяри».

Гости забили победный мяч на 90+4 минуте, отличился Леонардо Паволетти.

Отметим, что в первой встрече, которая завершилась со счетом 1:1, «Бари» сравнял счет на 90+6 минуте.

Любопытно, что «Кальяри» по итогам сезона занял в турнирной таблице Серии В пятое место, а «Бари» третье.

Плей-офф за выход в Серию А. Финал. Ответный матч

«Бари» – «Кальяри» – 0:1 (первый матч 1:1)
Гол: 90+4 Паволетти.

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Серия A Бари Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия B переходные матчи Леонардо Паволетти
Источник Sport.ua
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