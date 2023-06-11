Победный гол на 90+4 минуте. Кальяри выиграл плей-офф за выход в Серию А

Состоялся ответный матч плей-офф за выход в Серию А, в котором «Бари» принимал «Кальяри».

Гости забили победный мяч на 90+4 минуте, отличился Леонардо Паволетти.

Отметим, что в первой встрече, которая завершилась со счетом 1:1, «Бари» сравнял счет на 90+6 минуте.

Любопытно, что «Кальяри» по итогам сезона занял в турнирной таблице Серии В пятое место, а «Бари» третье.

Плей-офф за выход в Серию А. Финал. Ответный матч

«Бари» – «Кальяри» – 0:1 (первый матч 1:1)

Гол: 90+4 Паволетти.