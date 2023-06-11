Италия11 июня 2023, 23:34 |
712
0
Победный гол на 90+4 минуте. Кальяри выиграл плей-офф за выход в Серию А
Леонардо Паволетти принес победу своей команде
11 июня 2023, 23:34 |
712
0
Состоялся ответный матч плей-офф за выход в Серию А, в котором «Бари» принимал «Кальяри».
Гости забили победный мяч на 90+4 минуте, отличился Леонардо Паволетти.
Отметим, что в первой встрече, которая завершилась со счетом 1:1, «Бари» сравнял счет на 90+6 минуте.
Любопытно, что «Кальяри» по итогам сезона занял в турнирной таблице Серии В пятое место, а «Бари» третье.
Плей-офф за выход в Серию А. Финал. Ответный матч
«Бари» – «Кальяри» – 0:1 (первый матч 1:1)
Гол: 90+4 Паволетти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 июня 2023, 06:42 4
В Онтарио, штат Калифорния, cостолся бой с участием украинского боксера
Футбол | 11 июня 2023, 15:05 97
Валерий Василенко – о почти свершившейся отставке Йовичевича
Футбол | 11.06.2023, 23:18
Футбол | 11.06.2023, 18:32
Футбол | 11.06.2023, 04:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.06.2023, 14:28
10.06.2023, 23:59 3
11.06.2023, 12:52 58
09.06.2023, 19:57 10
10.06.2023, 19:23 35
11.06.2023, 07:23 4
11.06.2023, 14:34 1
10.06.2023, 20:23 8