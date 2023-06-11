СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня

В понедельник, 12 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Германия – Украина

1.33 – 5.45 – 8.70

22:00 Марокко – Кабо-Верде

1.44 – 4.30 – 7.70

23:00 Сан-Лоренсо – Сентраль Кордоба

1.85 – 3.26 – 4.83

ТЕННИС

11:00 Мануэль Гинар – Георгий Кравченко

1.55 – 2.36

15:00 Мария Саккари – Сю Ван

1.28 – 3.72