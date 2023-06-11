Другие новости11 июня 2023, 20:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня
Важные события во всех видах спорта
11 июня 2023, 20:17 |
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В понедельник, 12 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Германия – Украина
22:00 Марокко – Кабо-Верде
23:00 Сан-Лоренсо – Сентраль Кордоба
ТЕННИС
11:00 Мануэль Гинар – Георгий Кравченко
15:00 Мария Саккари – Сю Ван
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