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11 июня 2023, 20:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня

Важные события во всех видах спорта

11 июня 2023, 20:17 |
90
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июня
УАФ

В понедельник, 12 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Германия – Украина

Favbet 1.33 – 5.45 – 8.70

22:00 Марокко – Кабо-Верде

Favbet 1.44 – 4.30 – 7.70

23:00 Сан-Лоренсо – Сентраль Кордоба

Favbet 1.85 – 3.26 – 4.83

ТЕННИС

11:00 Мануэль Гинар – Георгий Кравченко

Favbet 1.55 – 2.36

15:00 Мария Саккари – Сю Ван

Favbet 1.28 – 3.72

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Источник Sport.ua
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