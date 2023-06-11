Андрей ЯРМОЛЕНКО – о переходе в Динамо: «Все узнаете после матчей сборных»

33-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко перед матчем со сборной Германии рассказал, собирается ли переходить в киевское «Динамо».

- В Украине война, ужасные вещи случаются каждый день. Может ли футбольный матч дать украинцам немного надежды и позитива?

- Хочу поблагодарить немецкое правительство, людей за помощь Украине. Для игроков это трудно, но мы должны быть сильными, потому что мы – украинцы. Мы играем в футбол для наших болельщиков, чтобы дать им определенный позитив.

- Сборная Украины никогда не побеждала Германию. За счет чего наша команда может удачно сыграть завтра? Что мы можем противопоставить сопернику?

- Я думаю, что мы предложим ему дисциплину и самоотдачу. Это те факторы, которые играют в футболе большую роль. Конечно, статистика не в нашу пользу, но все случается впервые. Выйдем на поле, счет 0:0, увидим, кто будет сильнее. Мы никого не боимся, всех уважаем, но также знаем свои сильные качества. Самое главное – выполнить то, о чем мы договоримся на теории, о чем будет просить главный тренер. Тогда, я уверен, будет положительный результат, мы покажем качественную игру.

- Андрей, каким будет твое будущее? Правда ли, что ты вернешься в «Динамо»?

- Не знаю (смеется). Посмотрим, потому что сейчас у меня еще месяц по контракту с «Аль-Айном», я должен уважать это. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной Украины, поэтому все узнаете после матчей сборных, – сказал Ярмоленко.

Ярмоленко выступал в составе «Динамо» с 2007 по 2017 годы, сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 ассистов. С киевской командой он выиграл 3 чемпионства, 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.