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Украина. Премьер лига
11 июня 2023, 14:11 | Обновлено 11 июня 2023, 14:16
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2

Богдан ШЕРШУН: «Первая зарплата в Днепре была 150 или 250 долларов»

Бывший защитник вспомнил свой дебют в «Днепре» и назвал первую зарплату

11 июня 2023, 14:11 | Обновлено 11 июня 2023, 14:16
417
2
Богдан ШЕРШУН: «Первая зарплата в Днепре была 150 или 250 долларов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Шершун (слева)

Бывший защитник «Днепра» и национальной сборной Украины Богдан Шершун вспомнил о своем дебюте в высшем украинском дивизионе под руководством наставника Вячеслава Грозного.

«Помню, Андрей Викторович Стеценко собрал нас на базе и сказал: «Сейчас подпишете профессиональные контракты и с этого момента будете получать зарплату». Зарплата была 150 или 250 долларов. Что-то вроде этого.

«Днепр» тренировал Вячеслав Грозный. Перед тем матчем в команде был бунт, но мы выиграли 2:0. Помню, выпустили меня в конце матча на пару минут, вышел на поле вместо Сереги Нагорняка. Замена была тактическая.

Эмоций много было, я ведь за основу «Днепра» играл первый раз. Хоть и провел на поле тогда очень мало времени, но мне казалось, что свою лепту в ту победу я тоже внес. Именно тогда я почувствовал вкус Высшей лиги», – отметил Шершун.

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Богдан Шершун Днепр
Источник FanDay
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Умник
Очень уважаю этого игрока. Очень интеллектуально развитый человек.
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Lex Aries
Якщо він говорить про 1997 рік.. і то, щось мало віриться. Хіба що як завжди, офіційно десь 200 баксів, ну а все решта, кому вже скільки.
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