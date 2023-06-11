Богдан ШЕРШУН: «Первая зарплата в Днепре была 150 или 250 долларов»
Бывший защитник вспомнил свой дебют в «Днепре» и назвал первую зарплату
Бывший защитник «Днепра» и национальной сборной Украины Богдан Шершун вспомнил о своем дебюте в высшем украинском дивизионе под руководством наставника Вячеслава Грозного.
«Помню, Андрей Викторович Стеценко собрал нас на базе и сказал: «Сейчас подпишете профессиональные контракты и с этого момента будете получать зарплату». Зарплата была 150 или 250 долларов. Что-то вроде этого.
«Днепр» тренировал Вячеслав Грозный. Перед тем матчем в команде был бунт, но мы выиграли 2:0. Помню, выпустили меня в конце матча на пару минут, вышел на поле вместо Сереги Нагорняка. Замена была тактическая.
Эмоций много было, я ведь за основу «Днепра» играл первый раз. Хоть и провел на поле тогда очень мало времени, но мне казалось, что свою лепту в ту победу я тоже внес. Именно тогда я почувствовал вкус Высшей лиги», – отметил Шершун.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые в решающем матче забили соперникам три безответных мяча
Тренер и аналитик – о победе Теофимо Лопеса над Джошем Тейлором