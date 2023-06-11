Богдан ШЕРШУН: «Первая зарплата в Днепре была 150 или 250 долларов»

Бывший защитник «Днепра» и национальной сборной Украины Богдан Шершун вспомнил о своем дебюте в высшем украинском дивизионе под руководством наставника Вячеслава Грозного.

«Помню, Андрей Викторович Стеценко собрал нас на базе и сказал: «Сейчас подпишете профессиональные контракты и с этого момента будете получать зарплату». Зарплата была 150 или 250 долларов. Что-то вроде этого.

«Днепр» тренировал Вячеслав Грозный. Перед тем матчем в команде был бунт, но мы выиграли 2:0. Помню, выпустили меня в конце матча на пару минут, вышел на поле вместо Сереги Нагорняка. Замена была тактическая.

Эмоций много было, я ведь за основу «Днепра» играл первый раз. Хоть и провел на поле тогда очень мало времени, но мне казалось, что свою лепту в ту победу я тоже внес. Именно тогда я почувствовал вкус Высшей лиги», – отметил Шершун.