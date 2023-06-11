Богдан ШЕРШУН: «Зинченко нашел своего тренера и команду»

Экс-защитник «Днепра» Богдан Шершун высказался об успехах украинских легионеров, которые выступают в английской Премьер-лиге. Лишь к одному из них у эксперта нет вопросов.

«Если говорить о Мудрике, то мне кажется, он попал не в ту команду. Тяжело будет ему, если останется в Челси. К тому же, лондонская команда, переживает сейчас серьезный спад. Это не могло не отразиться на игре Мудрика.

Что касается Ильи Забарного, то он только начал играть, поэтому тяжело пока дать ему какую-то оценку. Но Илья ‒ физически мощный игрок, хорошо играет головой, думаю, он сможет заиграть в АПЛ. Интересно будет в следующем сезоне следить за игрой «Борнмута».

Миколенко в «Эвертоне» играет стабильно, но его команда вела тяжелую борьбу за выживание, все время находилась в группе аутсайдеров. Хотя практику игровую Виталий имеет, играя в лучшей лиге мира.

Зинченко сезон на хорошем уровне провел. И тренера своего нашел, и команду», - сказал Шершун.