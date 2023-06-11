Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В сборной пытаемся друг друга подбадривать»

33-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал об атмосфере в национальной команде на фоне новостей из Херсона после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

«Настроение, если честно, в коллективе хорошее. Пытаемся друг друга подбадривать.

Но когда смотришь, что происходит у тебя в стране, что делают террористы на Херсонщине, то хорошее настроение быстро исчезает. Но я уверен, что мы победим, и благодаря нашим воинам все будет хорошо», – сказал Ярмоленко.