Другие новости11 июня 2023, 10:59 | Обновлено 11 июня 2023, 11:25
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В сборной пытаемся друг друга подбадривать»
Вингер сборной Украины – об атмосфере в национальной команде
11 июня 2023, 10:59 | Обновлено 11 июня 2023, 11:25
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33-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал об атмосфере в национальной команде на фоне новостей из Херсона после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
«Настроение, если честно, в коллективе хорошее. Пытаемся друг друга подбадривать.
Но когда смотришь, что происходит у тебя в стране, что делают террористы на Херсонщине, то хорошее настроение быстро исчезает. Но я уверен, что мы победим, и благодаря нашим воинам все будет хорошо», – сказал Ярмоленко.
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