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  4. Дарья Снигур – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 июня 2023, 04:39 |
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Дарья Снигур – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча отбора к турниру WTA 250 в Ноттингеме

11 июня 2023, 04:39 |
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Дарья Снигур – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

11 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 164) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В финальном матче квалификации украинка сыграет против Элизабет Мандлик (WTA 119) из США. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча девушек.

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Дарья Снигур Элизабет Мандлик смотреть онлайн WTA Ноттингем
Источник Sport.ua
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