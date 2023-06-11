Дарья Снигур – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча отбора к турниру WTA 250 в Ноттингеме
11 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 164) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
В финальном матче квалификации украинка сыграет против Элизабет Мандлик (WTA 119) из США. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча девушек.
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