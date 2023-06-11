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11 июня 2023, 01:20 | Обновлено 11 июня 2023, 01:46
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня

Важные события во всех видах спорта

11 июня 2023, 01:20 | Обновлено 11 июня 2023, 01:46
106
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Специя – Верона

Favbet 3.03 – 3.15 – 2.72

ТЕННИС

12:30 Се Шувей / Синьюй Ван – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд

Favbet 2.53 – 1.50

13:00 Элизабет Мандлик – Дарья Снигур

Favbet 2.10 – 1.69

15:30 Новак Джокович – Каспер Рууд

Favbet 1.24 – 4.85

БОКС

06:00 Хайме Мунгия – Сергей Деревянченко

Favbet 1.18 – 19.50 – 5.48

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Источник Sport.ua
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