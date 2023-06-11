Другие новости11 июня 2023, 01:20 | Обновлено 11 июня 2023, 01:46
106
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
Важные события во всех видах спорта
11 июня 2023, 01:20 | Обновлено 11 июня 2023, 01:46
106
0
В воскресенье, 11 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Специя – Верона
ТЕННИС
12:30 Се Шувей / Синьюй Ван – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд
13:00 Элизабет Мандлик – Дарья Снигур
15:30 Новак Джокович – Каспер Рууд
БОКС
06:00 Хайме Мунгия – Сергей Деревянченко
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 10 июня 2023, 19:00 28
Польская теннисистка обыграла в финале Каролину Мухову
Футбол | 10 июня 2023, 23:56 69
Команда Пепа с боем наконец завоевала долгожданный «ушастик»
Футбол | 10.06.2023, 21:20
Футбол | 10.06.2023, 16:19
Футбол | 10.06.2023, 09:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2023, 15:49
Теннис
10.06.2023, 20:23 4
09.06.2023, 14:35 1
09.06.2023, 23:00 5
09.06.2023, 19:57 10
09.06.2023, 19:27 5
10.06.2023, 19:23 43