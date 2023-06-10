Лига чемпионов10 июня 2023, 23:35 | Обновлено 10 июня 2023, 23:53
1621
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ВИДЕО. Родри открыл счет для Ман Сити. Требл очень близко
В Стамбуле на стадионе Ататюрк проходит финал Лиги чемпионов
10 июня 2023, 23:35 | Обновлено 10 июня 2023, 23:53
1621
0
В субботу, 10 июня, в Стамбуле на стадионе Ататюрк проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Интер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 68-й минуте Родри открыл счет для Манчестер Сити (1:0).
Требл для Ман Сити очень близко (победы в национальном чемпионате, кубке и Лиге чемпионов).
ГОЛ! 1:0. Родри, 68 мин.
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