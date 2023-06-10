ВИДЕО. Родри открыл счет для Ман Сити. Требл очень близко

В субботу, 10 июня, в Стамбуле на стадионе Ататюрк проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Интер».

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На 68-й минуте Родри открыл счет для Манчестер Сити (1:0).

Требл для Ман Сити очень близко (победы в национальном чемпионате, кубке и Лиге чемпионов).

ГОЛ! 1:0. Родри, 68 мин.