Ига СВЕНТЕК: «Не знаю, смогла бы я играть, если бы была на месте украинцев»

Победительница Ролан Гаррос Ига Свентек после турнира высказал свое мнение по ситуации с вопросами, которые на пресс-конференциях постоянно задают представительнице беларуси Арине Соболенко по поводу войны в Украине.

– Турнир закончился, и теперь у вас, вероятно, есть время обратить внимание на ситуацию в мире. Не знаю, насколько вы в курсе, но во время турнира были некоторые споры с Ариной Соболенко и вопросами, которые ей задавали, и другими вещами. Мне интересно, сколько таких моментов Вы впускаете в свой пузырь, находясь в режиме турнира Grand Slam? И была ли у вас возможность подумать об этом. Могли бы вы поделиться с нами своим мнением?

– Что ж так, я остаюсь в своем пузыре. Честно говоря, единственное, что я делаю, это готовлюсь к вашим вопросам и хочу демонстрировать свои нравственные принципы. Так что я вроде как готовлюсь к этому перед пресс-конференциями. Но я не использую социальные сети и не читаю много. Так что, честно говоря, если бы я не получал инструкций от своей PR-команды, я бы даже иногда не знала об этих вещах.

Знаю, что это может показаться странным, потому что я должна быть в курсе происходящего, но это самый лучший способ для меня быть сосредоточенной и выполнять свою работу должным образом. После турниров, как вы сказали, у меня всегда есть время, чтобы разобраться во всем происходящем. Конечно, я слышала, что здесь произошло.

- Можете ли вы поделиться с нами своим мнением?

– Единственное, что я могу сказать, это просто повторить свои слова и свое мнение о том, что мы, теннисное сообщество, должны быть вместе и делать все возможное, чтобы российская агрессия прекратилась.

Я поддерживаю всех украинцев, потому что знаю, что их положение нелегкое. Будь я на их месте, я не знаю, смогла бы я соревноваться, честно говоря. Поэтому я очень уважаю их и хочу сосредоточиться на том, чтобы сделать то, что будет правильно для них.