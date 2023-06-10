Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией

Официальный сайт «Динамо» Киев сообщил о том, что на войне с россией погиб Дмитрий Бурда, двоюродный брат защитника Никиты Бурды.

Ранее игрок рассказывал, что связь с Дмитрием пропала еще в марте 2022 года при обороне Мариуполя. Воин больше года считался пропавшим без вести, но на днях семье сообщили, что ДНК одного из погибших совпала с ДНК отца Бурды.

Дмитрию было 25 лет.