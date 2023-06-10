Украина10 июня 2023, 22:39 | Обновлено 11 июня 2023, 00:59
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Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
Рашисты убили Дмитрия Бурду
10 июня 2023, 22:39 | Обновлено 11 июня 2023, 00:59
3017
2
Официальный сайт «Динамо» Киев сообщил о том, что на войне с россией погиб Дмитрий Бурда, двоюродный брат защитника Никиты Бурды.
Ранее игрок рассказывал, что связь с Дмитрием пропала еще в марте 2022 года при обороне Мариуполя. Воин больше года считался пропавшим без вести, но на днях семье сообщили, что ДНК одного из погибших совпала с ДНК отца Бурды.
Дмитрию было 25 лет.
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Комментарии 2
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кацапы пидары. Семье Бурды сил.
Яка користь з цих мразот? Вони не можуть щось створювати, вони можуть тільки знищувати. І от треба було, щоб ці ублюдки були сусідами
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