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Украина
10 июня 2023, 22:39 | Обновлено 11 июня 2023, 00:59
3017
2

Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией

Рашисты убили Дмитрия Бурду

10 июня 2023, 22:39 | Обновлено 11 июня 2023, 00:59
3017
2
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
ФК Динамо Киев. Дмитрий Бурда

Официальный сайт «Динамо» Киев сообщил о том, что на войне с россией погиб Дмитрий Бурда, двоюродный брат защитника Никиты Бурды.

Ранее игрок рассказывал, что связь с Дмитрием пропала еще в марте 2022 года при обороне Мариуполя. Воин больше года считался пропавшим без вести, но на днях семье сообщили, что ДНК одного из погибших совпала с ДНК отца Бурды.

Дмитрию было 25 лет.

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Динамо Киев Никита Бурда российско-украинская война смерть
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Александр Шевченко
кацапы пидары. Семье Бурды сил. 
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+12
zhyr
Яка користь з цих мразот? Вони не можуть щось створювати, вони можуть тільки знищувати. І от треба було, щоб ці ублюдки були сусідами
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+3
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