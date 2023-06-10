ВИДЕО. Небольшой казус. Свентек едва не разбила кубок Ролан Гаррос

После своей третьей победы на Ролан Гаррос первая ракетка мира Ига Свентек едва не разбила кубок во время вручения. Во время празднования с трофея упала крышка.

К счастью, с кубком все нормально.

Ига в финале Ролан Гаррос победила Каролин Мухову в трех сетах.