WTA10 июня 2023, 21:45 | Обновлено 10 июня 2023, 21:46
747
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ВИДЕО. Небольшой казус. Свентек едва не разбила кубок Ролан Гаррос
Теннисистка снова лучшая на турнире
10 июня 2023, 21:45 | Обновлено 10 июня 2023, 21:46
747
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После своей третьей победы на Ролан Гаррос первая ракетка мира Ига Свентек едва не разбила кубок во время вручения. Во время празднования с трофея упала крышка.
К счастью, с кубком все нормально.
Ига в финале Ролан Гаррос победила Каролин Мухову в трех сетах.
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