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WTA
10 июня 2023, 21:45 | Обновлено 10 июня 2023, 21:46
747
0

ВИДЕО. Небольшой казус. Свентек едва не разбила кубок Ролан Гаррос

Теннисистка снова лучшая на турнире

10 июня 2023, 21:45 | Обновлено 10 июня 2023, 21:46
747
0
ВИДЕО. Небольшой казус. Свентек едва не разбила кубок Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

После своей третьей победы на Ролан Гаррос первая ракетка мира Ига Свентек едва не разбила кубок во время вручения. Во время празднования с трофея упала крышка.

К счастью, с кубком все нормально.

Ига в финале Ролан Гаррос победила Каролин Мухову в трех сетах.

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Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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