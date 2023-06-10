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  4. Ноттингем. Цуренко и Калинина узнали первых соперниц в основной сетке
WTA
10 июня 2023, 21:28 |
438
1

Ноттингем. Цуренко и Калинина узнали первых соперниц в основной сетке

Две украинки - в основной сетке

10 июня 2023, 21:28 |
438
1
Ноттингем. Цуренко и Калинина узнали первых соперниц в основной сетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина узнали первых соперниц в основе травяного турнира WTA250 в Ноттингеме.

Цуренко сыграет против Беатрис Аддад Мая из Бразилии (WTA14), а Калинина встретится с Нурией Диас из Испании (WTA94). Основная сетка стартует 12 июня.

Сейчас борьбу за основную сетку продолжает Дарья Снигур, которая одержала победу в первом раунде квалификации.

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WTA Ноттингем Леся Цуренко Ангелина Калинина
Источник Большой теннис Украины
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8number
Лесі не пощастило канеш. Аж трохи обідно блін 😩 
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