Ноттингем. Цуренко и Калинина узнали первых соперниц в основной сетке

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина узнали первых соперниц в основе травяного турнира WTA250 в Ноттингеме.

Цуренко сыграет против Беатрис Аддад Мая из Бразилии (WTA14), а Калинина встретится с Нурией Диас из Испании (WTA94). Основная сетка стартует 12 июня.

Сейчас борьбу за основную сетку продолжает Дарья Снигур, которая одержала победу в первом раунде квалификации.