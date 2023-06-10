WTA10 июня 2023, 21:28 |
438
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Ноттингем. Цуренко и Калинина узнали первых соперниц в основной сетке
Две украинки - в основной сетке
10 июня 2023, 21:28 |
438
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Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина узнали первых соперниц в основе травяного турнира WTA250 в Ноттингеме.
Цуренко сыграет против Беатрис Аддад Мая из Бразилии (WTA14), а Калинина встретится с Нурией Диас из Испании (WTA94). Основная сетка стартует 12 июня.
Сейчас борьбу за основную сетку продолжает Дарья Снигур, которая одержала победу в первом раунде квалификации.
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