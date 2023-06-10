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Лига чемпионов
10 июня 2023, 20:39 | Обновлено 10 июня 2023, 22:01
2017
0

Битва за Кубок. Составы на матч Ман Сити – Интер в финале Лиги чемпионов

Имеем явного фаворита

10 июня 2023, 20:39 | Обновлено 10 июня 2023, 22:01
2017
0
Битва за Кубок. Составы на матч Ман Сити – Интер в финале Лиги чемпионов
Sky Sports

В 22:00 в Стамбуле начнется финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Команда Хосепа Гвардиолы подходит к матчу явным фаворитом.

Манчестерская команда в случае успеха оформит требл - победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Родри, Бернарду, Де Брюйне, Грилиш, Холанд

Интер: Онана, Дюмфрис, Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Лаутаро, Джеко

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Источник Sport.ua
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