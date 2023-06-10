Лига чемпионов10 июня 2023, 20:39 | Обновлено 10 июня 2023, 22:01
2017
0
Битва за Кубок. Составы на матч Ман Сити – Интер в финале Лиги чемпионов
Имеем явного фаворита
10 июня 2023, 20:39 | Обновлено 10 июня 2023, 22:01
2017
0
В 22:00 в Стамбуле начнется финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Команда Хосепа Гвардиолы подходит к матчу явным фаворитом.
Манчестерская команда в случае успеха оформит требл - победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Родри, Бернарду, Де Брюйне, Грилиш, Холанд
Интер: Онана, Дюмфрис, Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Лаутаро, Джеко
Читайте также:Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июня 2023, 09:54 4
Фран Соль может продолжить карьеру в команде из Ларнаки
Футбол | 10 июня 2023, 20:23 4
Сине-желтые в решающем матче забили соперникам три безответных мяча
Теннис | 10.06.2023, 19:00
Футбол | 10.06.2023, 07:45
Теннис | 09.06.2023, 23:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.06.2023, 12:46 3
10.06.2023, 00:05 3
Теннис
09.06.2023, 19:27 5
09.06.2023, 21:59 15
08.06.2023, 20:29 3
08.06.2023, 21:59 6