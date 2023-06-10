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  4. «Металлист будет, финансирование будет». Красников рассказал о судьбе клуба
Украина. Первая лига
10 июня 2023, 20:11 |
853
2

«Металлист будет, финансирование будет». Красников рассказал о судьбе клуба

Команда планирует выступать в Первой лиге

10 июня 2023, 20:11 |
853
2
«Металлист будет, финансирование будет». Красников рассказал о судьбе клуба
ФК Металлист

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников продолжает заниматься проектом «Металлиста». Команда вылетела в Первую лигу, но функционер уверяет, что клуб не исчезнет и продолжит выступления.

«Команда вылетела, но было много моментов... Судейских ошибок много, в целом. Я могу сказать, что «Металлист» 100% остается. Финансирование будет. Вероятно, не в таком объеме, но «Металлист» будет, это 100%. Команда будет играть в Первой лиге».

«Сомневаюсь, что уже в этом, но год или два - и мы будем пытаться вернуться в высшую лигу. Жаль, что вылетели», — сказал Красников проекту BeetLe.

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Металлист Харьков Евгений Красников Первая лига Украины
Источник YouTube
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VAR
Непонятно металлист это днепр-2,или днепр-1 это металлист 
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-1
VAR
Спортдир фк пенальти с днепра , впрямую говорит занимался и будет заниматься металлистом ,а потом говорят что договорняков не было в матчах между ними  
Ответить
-1
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