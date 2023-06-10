«Металлист будет, финансирование будет». Красников рассказал о судьбе клуба

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников продолжает заниматься проектом «Металлиста». Команда вылетела в Первую лигу, но функционер уверяет, что клуб не исчезнет и продолжит выступления.

«Команда вылетела, но было много моментов... Судейских ошибок много, в целом. Я могу сказать, что «Металлист» 100% остается. Финансирование будет. Вероятно, не в таком объеме, но «Металлист» будет, это 100%. Команда будет играть в Первой лиге».

«Сомневаюсь, что уже в этом, но год или два - и мы будем пытаться вернуться в высшую лигу. Жаль, что вылетели», — сказал Красников проекту BeetLe.