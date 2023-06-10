Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2022/23 выдал Георгий Бущан

Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2022/23 стал Георгий Бущан. С 3 сентября 2022 года по 4 июня 2023-го голкипер «Динамо» держал свои ворота в неприкосновенности 508 минут подряд.

Лучший результат в домашних матчах показал вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин – 448 минут. А наиболее продолжительную гостевую серию без пропущенных мячей выдал страж ворот «Зари» Александр Сапутин – 400 минут

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2022/23