Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2022/23 выдал Георгий Бущан
Голкипер «Динамо» держал свои ворота на «замке» 508 минут кряду
Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2022/23 стал Георгий Бущан. С 3 сентября 2022 года по 4 июня 2023-го голкипер «Динамо» держал свои ворота в неприкосновенности 508 минут подряд.
Лучший результат в домашних матчах показал вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин – 448 минут. А наиболее продолжительную гостевую серию без пропущенных мячей выдал страж ворот «Зари» Александр Сапутин – 400 минут
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2022/23
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Период
|
508’
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
03.09.2022 - 04.06.2023
|
480’
|
МАКС ВАЛЕФ
|
Днепр-1
|
28.08.2022 - 16.10.2022
|
410’
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
29.04.2023 - 24.05.2023
|
381’
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
19.03.2023 - 21.04.2023
|
377’
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
17.11.2022 - 11.03.2023
|
342’
|
Дмитрий МАЦАПУРА
|
Заря
|
09.10.2022 - 05.11.2022
|
337’
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
28.02.2023 - 02.04.2023
|
314’
|
Дмитрий НЕПОГОДОВ
|
Черноморец
|
10.11.2022 - 02.12.2023
|
305’
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Кривбасс
|
28.11.2022 - 12.03.2023
|
303’
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Рух
|
29.04.2023 - 14.05.2023
|
302’
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
Александрия
|
11.03.2023 - 09.04.2023
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