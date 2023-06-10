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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 19:45 | Обновлено 10 июня 2023, 19:54
422
0

Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2022/23 выдал Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» держал свои ворота на «замке» 508 минут кряду

10 июня 2023, 19:45 | Обновлено 10 июня 2023, 19:54
422
0
Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2022/23 выдал Георгий Бущан
ФК Динамо. Георгий Бущан (слева)

Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2022/23 стал Георгий Бущан. С 3 сентября 2022 года по 4 июня 2023-го голкипер «Динамо» держал свои ворота в неприкосновенности 508 минут подряд.

Лучший результат в домашних матчах показал вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин – 448 минут. А наиболее продолжительную гостевую серию без пропущенных мячей выдал страж ворот «Зари» Александр Сапутин – 400 минут

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2022/23

Серия

Вратарь

Клуб

Период

508’

Георгий БУЩАН

Динамо

03.09.2022 - 04.06.2023

480’

МАКС ВАЛЕФ

Днепр-1

28.08.2022 - 16.10.2022

410’

Александр САПУТИН

Заря

29.04.2023 - 24.05.2023

381’

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

19.03.2023 - 21.04.2023

377’

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

17.11.2022 - 11.03.2023

342’

Дмитрий МАЦАПУРА

Заря

09.10.2022 - 05.11.2022

337’

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

28.02.2023 - 02.04.2023

314’

Дмитрий НЕПОГОДОВ

Черноморец

10.11.2022 - 02.12.2023

305’

Богдан САРНАВСКИЙ

Кривбасс

28.11.2022 - 12.03.2023

303’

Юрий ПАНЬКИВ

Рух

29.04.2023 - 14.05.2023

302’

Никита ШЕВЧЕНКО

Александрия

11.03.2023 - 09.04.2023

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Источник Sport.ua
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