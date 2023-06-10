Анатолий Трубин cыграл «на ноль» 14 матчей в чемпионате

В минувшем чемпионате 21-летний голкипер «Шахтера» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 14 играх из 28-ми. 9 встреч Трубин отыграл на «ноль» дома и 5 – в гостях. На один сухой матч меньше провел вратарь «Колоса» Евгений Волынец, который на пару с Олегом Мозилем из «Металлиста 1925» показали лучший результат на чужих полях – 6 игр. А наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10, оказался у луганчанина Александра Сапутина - 60% (9 из 15).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сухие матчи вратарей в сезоне-2022/23

Вратарь Клуб СМ И % 1 (8*). Анатолий ТРУБИН Шахтер 14 28 50,0 2 (7). Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 13 29 44,8 3 (-). Александр САПУТИН Заря 9 15 60,0 4 (-). Олег МОЗИЛЬ Металлист 1925 9 23 39,1 5 (-). Александр БАНДУРА Минай 9 28 32,1 6 (-). МАКС ВАЛЕФ Днепр-1 8 16 50,0 7 (-). Никита ШЕВЧЕНКО Александрия 7 16 43,8 8 (-). Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 7 18 38,9 9 (-). Руслан НЕЩЕРЕТ Динамо 7 20 35,0 10 (9). Юрий ПАНЬКИВ Рух 7 27 25,9

В скобках - место в топ-10 в предыдущем сезоне.