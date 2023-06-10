Анатолий Трубин cыграл «на ноль» 14 матчей в чемпионате
21-летний голкипер «Шахтера» провел больше всех «сухих» матчей
В минувшем чемпионате 21-летний голкипер «Шахтера» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 14 играх из 28-ми. 9 встреч Трубин отыграл на «ноль» дома и 5 – в гостях. На один сухой матч меньше провел вратарь «Колоса» Евгений Волынец, который на пару с Олегом Мозилем из «Металлиста 1925» показали лучший результат на чужих полях – 6 игр. А наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10, оказался у луганчанина Александра Сапутина - 60% (9 из 15).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сухие матчи вратарей в сезоне-2022/23
|
|
Вратарь
|
Клуб
|
СМ
|
И
|
%
|
1 (8*).
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
14
|
28
|
50,0
|
2 (7).
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
13
|
29
|
44,8
|
3 (-).
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
9
|
15
|
60,0
|
4 (-).
|
Олег МОЗИЛЬ
|
Металлист 1925
|
9
|
23
|
39,1
|
5 (-).
|
Александр БАНДУРА
|
Минай
|
9
|
28
|
32,1
|
6 (-).
|
МАКС ВАЛЕФ
|
Днепр-1
|
8
|
16
|
50,0
|
7 (-).
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
Александрия
|
7
|
16
|
43,8
|
8 (-).
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
7
|
18
|
38,9
|
9 (-).
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
Динамо
|
7
|
20
|
35,0
|
10 (9).
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Рух
|
7
|
27
|
25,9
В скобках - место в топ-10 в предыдущем сезоне.
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