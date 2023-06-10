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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 19:22 | Обновлено 10 июня 2023, 19:29
273
0

Анатолий Трубин cыграл «на ноль» 14 матчей в чемпионате

21-летний голкипер «Шахтера» провел больше всех «сухих» матчей

10 июня 2023, 19:22 | Обновлено 10 июня 2023, 19:29
273
0
Анатолий Трубин cыграл «на ноль» 14 матчей в чемпионате
ФК Шахтер. Анатолий Трубин

В минувшем чемпионате 21-летний голкипер «Шахтера» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 14 играх из 28-ми. 9 встреч Трубин отыграл на «ноль» дома и 5 – в гостях. На один сухой матч меньше провел вратарь «Колоса» Евгений Волынец, который на пару с Олегом Мозилем из «Металлиста 1925» показали лучший результат на чужих полях – 6 игр. А наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10, оказался у луганчанина Александра Сапутина - 60% (9 из 15).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сухие матчи вратарей в сезоне-2022/23

Вратарь

Клуб

СМ

И

%

1 (8*).

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

14

28

50,0

2 (7).

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

13

29

44,8

3 (-).

Александр САПУТИН

Заря

9

15

60,0

4 (-).

Олег МОЗИЛЬ

Металлист 1925

9

23

39,1

5 (-).

Александр БАНДУРА

Минай

9

28

32,1

6 (-).

МАКС ВАЛЕФ

Днепр-1

8

16

50,0

7 (-).

Никита ШЕВЧЕНКО

Александрия

7

16

43,8

8 (-).

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

7

18

38,9

9 (-).

Руслан НЕЩЕРЕТ

Динамо

7

20

35,0

10 (9).

Юрий ПАНЬКИВ

Рух

7

27

25,9

В скобках - место в топ-10 в предыдущем сезоне.

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Источник Sport.ua
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