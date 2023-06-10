Владислав ВАНАТ: «Хочу и за сборную Украины сыграть, и на Евро-2023 U-21»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат не против сыграть за национальную сборную Украины, а затем отправиться в состав молодежки на Евро-2023 U-21.

«Хочется и эти три игры провести, и на Евро-2023 молодежный попасть. Амбиции есть. УПЛ? Чемпионат был необычным, но он состоялся благодаря нашим воинам, которым мы благодарны. Хорошо, что провели сезон».

«Что касается моей игры, то есть определенное удовлетворение, но останавливаться нельзя. 4-е место «Динамо», конечно, огорчило, но и 2-е или 3-е место тоже огорчило бы нас», – сказал Ванат.

Ванат получил дебютный вызов в национальную команду.