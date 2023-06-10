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  4. Владислав ВАНАТ: «Хочу и за сборную Украины сыграть, и на Евро-2023 U-21»
Чемпионат Европы
10 июня 2023, 19:07 | Обновлено 10 июня 2023, 19:31
439
3

Владислав ВАНАТ: «Хочу и за сборную Украины сыграть, и на Евро-2023 U-21»

Игрок готов вернуться в молодежную сборную

10 июня 2023, 19:07 | Обновлено 10 июня 2023, 19:31
439
3
Владислав ВАНАТ: «Хочу и за сборную Украины сыграть, и на Евро-2023 U-21»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Владислав Ванат не против сыграть за национальную сборную Украины, а затем отправиться в состав молодежки на Евро-2023 U-21.

«Хочется и эти три игры провести, и на Евро-2023 молодежный попасть. Амбиции есть. УПЛ? Чемпионат был необычным, но он состоялся благодаря нашим воинам, которым мы благодарны. Хорошо, что провели сезон».

«Что касается моей игры, то есть определенное удовлетворение, но останавливаться нельзя. 4-е место «Динамо», конечно, огорчило, но и 2-е или 3-е место тоже огорчило бы нас», – сказал Ванат.

Ванат получил дебютный вызов в национальную команду.

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Владислав Ванат Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник ВЗбирна
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Комментарии 3
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DK1961
Думаю тоже - ему пора за первую сборную играть. У парня все есть для этого. Надеюсь, Ребров это заметит
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+3
Lex Aries
Та пора б вже і за головну грати. Шевченко почав грати за головну в 19 років, Ребров в 18, а тобі вже 21!
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+3
Oliynuk_sport
Він ще молодий, але в цьому сезоні добре грав
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0
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