Англия – Украина. Финал ЧЕ-2023 от IFCPF. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сборная Украины играет в финале ЧЕ-2023 по футболу для спортсменов с последствиями ДЦП.

Соперником сине-желтой команды в решающем матче чемпионата Европы будет сборная Англии.

Смотрите 10 июня в 19:00 финал чемпионата Европы по версии IFCPF.

Англия – Украина. Финал ЧЕ-2023 IFCPF. Смотреть онлайн. LIVE трансляция