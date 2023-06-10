Чемпионат Европы10 июня 2023, 18:55 |
1074
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Англия – Украина. Финал ЧЕ-2023 от IFCPF. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июня в 19:00 финал чемпионата Европы по версии IFCPF
10 июня 2023, 18:55 |
1074
0
Сборная Украины играет в финале ЧЕ-2023 по футболу для спортсменов с последствиями ДЦП.
Соперником сине-желтой команды в решающем матче чемпионата Европы будет сборная Англии.
Смотрите 10 июня в 19:00 финал чемпионата Европы по версии IFCPF.
Англия – Украина. Финал ЧЕ-2023 IFCPF. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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