Италия10 июня 2023, 18:30 | Обновлено 10 июня 2023, 18:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Неста возглавил Реджину
47-летний специалист возобновил тренерскую карьеру
10 июня 2023, 18:30 | Обновлено 10 июня 2023, 18:51
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Итальянская «Реджина» объявила, что Алессандро Неста стал новым главным тренером команды.
47-летний итальянский специалист подписал контракт до конца сезона 2023/24.
Последним местом работы Алессандро Несты был «Фрозиноне». Ранее он возглавлял клубы «Перуджа» и «Майами» из MLS.
«Реджина» по итогам сезона-2022/2023 выиграла группу в Серии С (третий дивизион) и повысилась в классе в Серию В.
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