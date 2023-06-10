ОФИЦИАЛЬНО. Неста возглавил Реджину

Итальянская «Реджина» объявила, что Алессандро Неста стал новым главным тренером команды.

47-летний итальянский специалист подписал контракт до конца сезона 2023/24.

Последним местом работы Алессандро Несты был «Фрозиноне». Ранее он возглавлял клубы «Перуджа» и «Майами» из MLS.

«Реджина» по итогам сезона-2022/2023 выиграла группу в Серии С (третий дивизион) и повысилась в классе в Серию В.