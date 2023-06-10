Украина. Премьер лига10 июня 2023, 18:10 |
341
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Артем ДОВБИК: «Немного расстроился, что не забил больше голов в УПЛ»
Игрок надеялся на большее
10 июня 2023, 18:10 |
341
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Форвард «Днепра-1» Артем Довбик по итогам сезона УПЛ забил 24 гола, не сумев превзойти рекордный показатель Генриха Мхитаряна, у которого было 25 мячей.
«Сейчас сильно не восстановиться, потому что для этого нужно минимум неделю отдохнуть. Но, думаю, сейчас нагрузки в сборной в меру будут».
«24 гола в УПЛ? Немного расстроился, что не забил больше. Но значит, что такая судьба у меня», – сказал Довбик.
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Комментарии 2
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Не доля так, а нестача майстерності, в вирішальних іграх користі в тебе було обмаль. Перестали давати пенальті , а з гри ти жодного разу не переграв воротарів.
Таков путь! )))
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