Артем ДОВБИК: «Немного расстроился, что не забил больше голов в УПЛ»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик по итогам сезона УПЛ забил 24 гола, не сумев превзойти рекордный показатель Генриха Мхитаряна, у которого было 25 мячей.

«Сейчас сильно не восстановиться, потому что для этого нужно минимум неделю отдохнуть. Но, думаю, сейчас нагрузки в сборной в меру будут».

«24 гола в УПЛ? Немного расстроился, что не забил больше. Но значит, что такая судьба у меня», – сказал Довбик.