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  4. Артем ДОВБИК: «Немного расстроился, что не забил больше голов в УПЛ»
Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 18:10 |
341
2

Артем ДОВБИК: «Немного расстроился, что не забил больше голов в УПЛ»

Игрок надеялся на большее

10 июня 2023, 18:10 |
341
2
Артем ДОВБИК: «Немного расстроился, что не забил больше голов в УПЛ»
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик по итогам сезона УПЛ забил 24 гола, не сумев превзойти рекордный показатель Генриха Мхитаряна, у которого было 25 мячей.

«Сейчас сильно не восстановиться, потому что для этого нужно минимум неделю отдохнуть. Но, думаю, сейчас нагрузки в сборной в меру будут».

«24 гола в УПЛ? Немного расстроился, что не забил больше. Но значит, что такая судьба у меня», – сказал Довбик.

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Источник ВЗбирна
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Комментарии 2
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a.fedorenko1953
Не доля так, а нестача майстерності, в вирішальних іграх користі в тебе було обмаль. Перестали давати пенальті , а з гри ти жодного разу не переграв воротарів.
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+1
DV
Таков путь! )))
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