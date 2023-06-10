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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 16:57 | Обновлено 10 июня 2023, 17:08
188
1

Металлург – Верес. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на переходной матч украинской Премьер-лиги

10 июня 2023, 16:57 | Обновлено 10 июня 2023, 17:08
188
1
Металлург – Верес. Стартовые составы команд
ФК Металлург Запорожье

В субботу, 10 июня, во Львове состоится матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.

На стадионе «Украина» встретятся запорожский «Металлург» и ровненский «Верес». Начало матча назначено на 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Металлург»: Назар Байдал – Богдан Сокол, Сергей Басов, Богдан Векляк, Владимир Полевой, Дмитрий Крапивный, Сулейман Сейтхалилов, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Владимир Белоцерковец, Алексей Сидоров.

«Верес»: Богдан Когут – Денис Балан, Александр Маткобожик, Семен Вовченко, Роман Гагун, Дмитрий Клец, Валерий Кучеров, Андрей Близниченко, Станислав Шарай, Геннадий Пасич, Николай Гайдучик.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлург» – «Верес».

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлург - Верес стартовые составы
Источник Sport.ua
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Zde Frtg
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