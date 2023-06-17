Леся Цуренко – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации в Бирмингеме
17 июня украинские теннисистки Леся Цуренко (№45 WTA) и Даяна Ястремская (№135 WTA) начнут выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
Встрчеа состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:50 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница поединка сыграет с Джессикой Понше из Франции (№127 WTA) или Терезой Мартинцовой из Чехии (№121 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вице-президент УАФ – об аресте Андрея Павелко
Владимир Ковалюк – об игре Украины с командой Северной Македонии