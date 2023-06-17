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WTA
17 июня 2023, 14:05 | Обновлено 17 июня 2023, 14:12
444
0

Леся Цуренко – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации в Бирмингеме

17 июня 2023, 14:05 | Обновлено 17 июня 2023, 14:12
444
0
Леся Цуренко – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Даяна Ястремская

17 июня украинские теннисистки Леся Цуренко (№45 WTA) и Даяна Ястремская (№135 WTA) начнут выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Встрчеа состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница поединка сыграет с Джессикой Понше из Франции (№127 WTA) или Терезой Мартинцовой из Чехии (№121 WTA).

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смотреть онлайн Даяна Ястремская WTA Бирмингем Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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