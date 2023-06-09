Другие новости09 июня 2023, 23:43 |
71
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Важные события во всех видах спорта
09 июня 2023, 23:43 |
71
0
В субботу, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Металлург – Верес
17:00 Ингулец – ЛНЗ Черкассы
22:00 Манчестер Сити – Интер
ТЕННИС
14:30 Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго
16:00 Ига Свентек – Каролина Мухова
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июня 2023, 21:59 6
На время действия военного положения штрафы перечисляются в United 24
Другие виды | 09 июня 2023, 20:40 10
Сине-желтая сборная в 1/8 финала переиграла марокканцев со счетом 3:1
Футбол | 09.06.2023, 10:00
Футбол | 09.06.2023, 16:51
Футбол | 09.06.2023, 22:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.06.2023, 15:15 15
Теннис
08.06.2023, 23:00 6
08.06.2023, 17:29 25
Футбол
08.06.2023, 16:49