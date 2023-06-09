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09 июня 2023, 23:43 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня

Важные события во всех видах спорта

09 июня 2023, 23:43 |
71
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Металлург – Верес

Favbet 4.74 – 3.65 – 1.78

17:00 Ингулец – ЛНЗ Черкассы

Favbet 1.80 – 3.68 – 4.35

22:00 Манчестер Сити – Интер

Favbet 1.50 – 4.74 – 7.21

ТЕННИС

14:30 Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго

Favbet 1.30 – 3.47

16:00 Ига Свентек – Каролина Мухова

Favbet 1.16 – 6.51

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Источник Sport.ua
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