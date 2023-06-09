Яремчук стал вдвое дешевле. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии

Известный веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов в чемпионате Бельгии.

Среди украинцев форвард Роман Яремчук из «Брюгге» стоит 5 млн евро, причем его цена упасла почти вдвое – с 9 млн.

Защитник «Кортрейка» Алексей Сыч стоит 600 тысяч евро (было 650 тысяч).

Столько же составляет трансферная стоимость Александра Драмбаева из «Зюлте-Варегема» (ранее стоил 700 тысяч).

Форвард «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов стоит 200 тысяч евро (цена упала с 250 тысяч)

А вот хавбек Денис Бунчуков, выступающий за «Серен», прибавил в цене в два раза, – со 100 до 200 тысяч евро

Трансферная стоимость украинцев в чемпионате Бельгии