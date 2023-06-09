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Бельгия
09 июня 2023, 22:39 | Обновлено 09 июня 2023, 22:56
128
0

Яремчук стал вдвое дешевле. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии

Алексей Сыч и Александр Драмбаев стоят по 600 тысяч евро

09 июня 2023, 22:39 | Обновлено 09 июня 2023, 22:56
128
0
Яремчук стал вдвое дешевле. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Известный веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов в чемпионате Бельгии.

Среди украинцев форвард Роман Яремчук из «Брюгге» стоит 5 млн евро, причем его цена упасла почти вдвое – с 9 млн.

Защитник «Кортрейка» Алексей Сыч стоит 600 тысяч евро (было 650 тысяч).

Столько же составляет трансферная стоимость Александра Драмбаева из «Зюлте-Варегема» (ранее стоил 700 тысяч).

Форвард «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов стоит 200 тысяч евро (цена упала с 250 тысяч)

А вот хавбек Денис Бунчуков, выступающий за «Серен», прибавил в цене в два раза, – со 100 до 200 тысяч евро

Трансферная стоимость украинцев в чемпионате Бельгии

  • 1. Роман Яремчук (Брюгге) – 5 млн евро
  • 2–3. Алексей Сыч (Кортрейк) – 600 тысяч евро
  • 2–3. Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем) – 600 тысяч евро
  • 4–5. Александр Филиппов (Сент-Трюйден) – 200 тысяч евро
  • 4–5. Денис Бунчуков (Серен) – 200 тысяч евро

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Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Александр Филиппов Роман Яремчук Кортрейк Сент-Трюйден Transfermarkt Алексей Сыч Александр Драмбаев Денис Бунчуков Зюлте-Варегем Серен
Источник Transfermarkt
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