Яремчук стал вдвое дешевле. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии
Алексей Сыч и Александр Драмбаев стоят по 600 тысяч евро
Известный веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов в чемпионате Бельгии.
Среди украинцев форвард Роман Яремчук из «Брюгге» стоит 5 млн евро, причем его цена упасла почти вдвое – с 9 млн.
Защитник «Кортрейка» Алексей Сыч стоит 600 тысяч евро (было 650 тысяч).
Столько же составляет трансферная стоимость Александра Драмбаева из «Зюлте-Варегема» (ранее стоил 700 тысяч).
Форвард «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов стоит 200 тысяч евро (цена упала с 250 тысяч)
А вот хавбек Денис Бунчуков, выступающий за «Серен», прибавил в цене в два раза, – со 100 до 200 тысяч евро
Трансферная стоимость украинцев в чемпионате Бельгии
- 1. Роман Яремчук (Брюгге) – 5 млн евро
- 2–3. Алексей Сыч (Кортрейк) – 600 тысяч евро
- 2–3. Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем) – 600 тысяч евро
- 4–5. Александр Филиппов (Сент-Трюйден) – 200 тысяч евро
- 4–5. Денис Бунчуков (Серен) – 200 тысяч евро
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