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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 21:59 | Обновлено 09 июня 2023, 22:25
1261
4

КДК УАФ оштрафовал Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец

На время действия военного положения штрафы перечисляются в United 24

09 июня 2023, 21:59 | Обновлено 09 июня 2023, 22:25
1261
4
КДК УАФ оштрафовал Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец
УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своем заседании принял ряд решений, оштрафовав клубы Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец.

За необеспечение общественного порядка и безопасности во время матча 27-го тура чемпионата юношеских команд ФК «Рух» (Львов) – состоявшегося 20 мая ФК «Львов» обязал ФК «Рух» (Львов) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 8-го тура второго этапа чемпионата Украины в первой лиге ФК «Полесье» (Житомир) – ФК «ЛНЗ» (Черкассы), состоявшийся 27 мая, а именно – за повторное нарушение требований по проведению матча без зрителей, обязал ФК «Полесье» (Житомир) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 27-го тура чемпионата УПЛ ФК «Шахтер» (Донецк) – ФК «Верес» (Ровно), который состоялся 19 мая, а именно – за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК «Верес» (Ровно) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 29-го тура чемпионата УПЛ ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Верес» (Ровно), который состоялся 29 мая, а именно – за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК «Верес» (Ровно) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 28-го тура чемпионата УПЛ ФК «Минай» – ФК «Рух» (Львов), который состоялся 25 мая, а именно – за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК «Минай» уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 27-го тура чемпионата УПЛ ФК «Черноморец» (Одесса) – ФК «Минай», который состоялся 25 мая, а именно – за нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК «Черноморец» (Одесса) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 грн;

Рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Верес» (Ровно) Василия Курко во время матча 30-го тура чемпионата УПЛ ФК «Верес» (Ровно) – состоявшегося 4 июня ФК «Ингулец» (Петрово) отстранил футболиста ФК «Верес» (Ровно) Василия Курко от участия в соревнованиях на три матча (один из которых – условно) за жестокое поведение;

Рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Ингулец» (Петрово) Дмитрия Нагиева во время матча 30-го тура чемпионата УПЛ ФК «Верес» (Ровно) – состоявшегося 4 июня ФК «Ингулец» (Петрово) отстранил футболиста ФК «Ингулец» (Петрово) Дмитрия Нагиева от участия в соревнованиях на три матча (один из которых – условно) за жестокое поведение.

В соответствии с решением Исполнительного комитета УАФ на время действия военного положения средства, полученные УАФ как обязательные денежные взносы клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу КДК УАФ штрафы Украинская ассоциация футбола United24 Рух Львов Полесье Житомир Верес Ровно Минай Черноморец Одесса Ингулец Дмитрий Нагиев Василий Курко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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Zanregent
Стоп. А по матчу Шахтёр - Днепр 1 где решения?!
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+2
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avk2307
Вы ж представляете, они собрались и наказали клубы без денег, а по игре Шахтер Днепр забыли обсудить.
Ну не клоуны?
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+2
Burevestnik
Шахтьор & Дніпро1  - лідери, ці клуби штрафувати  ніззя
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0
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