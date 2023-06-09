КДК УАФ оштрафовал Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своем заседании принял ряд решений, оштрафовав клубы Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец.

За необеспечение общественного порядка и безопасности во время матча 27-го тура чемпионата юношеских команд ФК «Рух» (Львов) – состоявшегося 20 мая ФК «Львов» обязал ФК «Рух» (Львов) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 8-го тура второго этапа чемпионата Украины в первой лиге ФК «Полесье» (Житомир) – ФК «ЛНЗ» (Черкассы), состоявшийся 27 мая, а именно – за повторное нарушение требований по проведению матча без зрителей, обязал ФК «Полесье» (Житомир) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 27-го тура чемпионата УПЛ ФК «Шахтер» (Донецк) – ФК «Верес» (Ровно), который состоялся 19 мая, а именно – за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК «Верес» (Ровно) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 29-го тура чемпионата УПЛ ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Верес» (Ровно), который состоялся 29 мая, а именно – за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК «Верес» (Ровно) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 28-го тура чемпионата УПЛ ФК «Минай» – ФК «Рух» (Львов), который состоялся 25 мая, а именно – за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК «Минай» уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 грн;

За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 27-го тура чемпионата УПЛ ФК «Черноморец» (Одесса) – ФК «Минай», который состоялся 25 мая, а именно – за нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК «Черноморец» (Одесса) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 грн;

Рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Верес» (Ровно) Василия Курко во время матча 30-го тура чемпионата УПЛ ФК «Верес» (Ровно) – состоявшегося 4 июня ФК «Ингулец» (Петрово) отстранил футболиста ФК «Верес» (Ровно) Василия Курко от участия в соревнованиях на три матча (один из которых – условно) за жестокое поведение;

Рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Ингулец» (Петрово) Дмитрия Нагиева во время матча 30-го тура чемпионата УПЛ ФК «Верес» (Ровно) – состоявшегося 4 июня ФК «Ингулец» (Петрово) отстранил футболиста ФК «Ингулец» (Петрово) Дмитрия Нагиева от участия в соревнованиях на три матча (один из которых – условно) за жестокое поведение.

В соответствии с решением Исполнительного комитета УАФ на время действия военного положения средства, полученные УАФ как обязательные денежные взносы клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.