БОНДАРЬ: «Эту трагедию невозможно описать. Сколько погибло людей, животных»

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь рассказал о знакомстве с новым тренерским штабом национальной команды.

8 июня сборная Украины после 23-часового путешествия прибыла из Киева в Бремен, где будет готовиться к контрольному матчу с Германией. Новый тренер национальной команды Сергей Ребров, несмотря на изнурительную дорогу, сразу же провел в отеле стретчинг (растяжку) для восстановления и обратился к игрокам с первой речью.

О своих впечатлениях от слов Реброва рассказал защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь:

«Дорога в лагерь сборной была тяжелой, но чувствую себя хорошо. Мы понемногу привыкли к таким переездам, ведь когда играли в Лиге чемпионов, они были у многих ребят. Поспим немного и восстановимся.

Познакомились с новым тренером – настоящая легенда украинского футбола и киевского «Динамо». После сегодняшнего обращения Сергея Реброва у команды появилось большое вдохновение, желание и амбиции. Все очень внимательно его слушали и даже прокручивали в голове некоторые тактические моменты. Будем учить его стиль игры.

Сейчас очень трудная ситуация в Украине в связи с последними событиями. Итак, когда ты уезжаешь за границу, помнишь, что там остается твоя семья, жена и родители. И это небезопасно для них, как и для каждого украинца. Каждый день мы очень волнуемся за нашу страну. Все то, что сейчас делают эти плохие люди, воспринимается очень больно. Ту катастрофу, которую они устроили несколько дней назад, невозможно описать словами. Столько людей погибло, даже животных. Об этом сложно говорить.

Но мы держимся вместе и верим в наши Вооруженные силы. Мы живем и играем в футбол только благодаря им. Они нас ограждают, а мы можем работать на поле. Спасибо им каждый день! Хочу пожелать нашим воинам сил и удачи, чтобы выбросить этих подонков из нашей земли», – сказал Валерий Бондарь.

Сегодня у игроков национальной команды запланирована первая тренировка под руководством Сергея Реброва. А матч против Германии сборная Украины проведет 12 июня в Бремене на «Везерштадионе». Это будет благотворительный товарищеский поединок, который станет 1000 в истории Бундестим, начало – в 19:00 по киевскому времени.