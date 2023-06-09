ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер подписал контракт с польским клубом

26-летний украинский вингер Сергей Крикун официально подписал контракт с польским футбольным клубом «Пяст Гливице».

Соглашение действует до лета 2026 года с возможностью продление еще на 1 сезон. Сергей присоединился к команде на правах свободного агента.

Всю свою карьеру Крикун провел в Польше. Последним клубом украинца был «Гурник Ленчна», где он выступал с 2020 года и смог пробиться вместе с командой в высший дивизион страны. В сезоне 2022/23 «Гурник Ленчна» занял 13-е место в таблице чемпионата Польши. Крикун провел 38 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

«Пяст Гливице» завершил кампанию Экстраклясы 2022/23 на 5-й позиции.