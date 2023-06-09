Англия09 июня 2023, 19:48 |
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Еще один игрок на выход. Челси готов продать полузащитника
Кристиан Пулишич не нужен клубу
09 июня 2023, 19:48 |
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, хавбек «Челси» Кристиан Пулишич получил разрешение клуба искать себе новую команду.
Если Синие получат должное предложение, то отпустят американского игрока, чей контракт завершается через год. Пулишич не входит в планы нового тренера Маурисио Почеттино.
В рамках разгрузки состава «Челси» готов продать Нколо Канте, Мэйсона Маунта, Матео Ковавича, Кая Хаверца и других.
В минувшем сезоне 24-летний Пулишич провел 30 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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