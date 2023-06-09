Украина. Премьер лига09 июня 2023, 18:44 | Обновлено 09 июня 2023, 18:48
1629
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ФОТО. Шапаренко показал новое патриотическое тату на ноге
На правой голени игрока киевлян теперь есть герб Украины
09 июня 2023, 18:44 | Обновлено 09 июня 2023, 18:48
1629
0
Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко показал в инстаграме новую патриотическую татуировку.
На правой ноге 24-летнего игрока киевлян теперь есть герб Украины. Над ним набит ангел.
Также Николай сделал татуировку на руке.
Отметим, что большую часть сезона Шапаренко пропустил из-за разрыва крестообразных связок, полученного в начале сентября. Николай смог восстановиться только лишь к концу УПЛ, сыграв всего 5 матчей и отдав два ассиста.
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