ФОТО. Шапаренко показал новое патриотическое тату на ноге

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко показал в инстаграме новую патриотическую татуировку.

На правой ноге 24-летнего игрока киевлян теперь есть герб Украины. Над ним набит ангел.

Также Николай сделал татуировку на руке.

Отметим, что большую часть сезона Шапаренко пропустил из-за разрыва крестообразных связок, полученного в начале сентября. Николай смог восстановиться только лишь к концу УПЛ, сыграв всего 5 матчей и отдав два ассиста.