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  4. После тяжелого сезона Эвертона. Клуб Миколенко попрощался с тремя игроками
Англия
09 июня 2023, 18:50 | Обновлено 09 июня 2023, 18:51
1124
1

После тяжелого сезона Эвертона. Клуб Миколенко попрощался с тремя игроками

Еще трое получили предложения подписать новые договоры

09 июня 2023, 18:50 | Обновлено 09 июня 2023, 18:51
1124
1
После тяжелого сезона Эвертона. Клуб Миколенко попрощался с тремя игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Шеймус Коулмен

«Эвертон» объявил о том, что по итогам сезона команду покидают вратарь Асмир Бегович, защитник Йерри Мина и хавбек Андрос Таунсенд.

Новые контракты предложены капитану Шеймус Коулмену, хавбеку Тому Дэвису и стражу ворот Энли Лонергану. Кроме того, клуб подтвердил, что наставник Шон Дайч продолжит работу с командой.

«Эвертон» лишь в последнем туре минувшего сезона сумел гарантировать себе место в АПЛ.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел в сезоне 35 матчей.

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Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ Асмир Бегович Ерри Мина Андрос Таунсенд Шеймус Коулмен Шон Дайч
Источник ФК Эвертон
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Комментарии 1
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Gargantua
Мина это потеря. Хотя он конечно много пропускал из-за травм.
не понятно за какие заслуги Дэвису контракт.
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