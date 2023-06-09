Англия09 июня 2023, 18:50 | Обновлено 09 июня 2023, 18:51
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После тяжелого сезона Эвертона. Клуб Миколенко попрощался с тремя игроками
Еще трое получили предложения подписать новые договоры
09 июня 2023, 18:50 | Обновлено 09 июня 2023, 18:51
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«Эвертон» объявил о том, что по итогам сезона команду покидают вратарь Асмир Бегович, защитник Йерри Мина и хавбек Андрос Таунсенд.
Новые контракты предложены капитану Шеймус Коулмену, хавбеку Тому Дэвису и стражу ворот Энли Лонергану. Кроме того, клуб подтвердил, что наставник Шон Дайч продолжит работу с командой.
«Эвертон» лишь в последнем туре минувшего сезона сумел гарантировать себе место в АПЛ.
Украинский защитник Виталий Миколенко провел в сезоне 35 матчей.
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не понятно за какие заслуги Дэвису контракт.