После тяжелого сезона Эвертона. Клуб Миколенко попрощался с тремя игроками

«Эвертон» объявил о том, что по итогам сезона команду покидают вратарь Асмир Бегович, защитник Йерри Мина и хавбек Андрос Таунсенд.

Новые контракты предложены капитану Шеймус Коулмену, хавбеку Тому Дэвису и стражу ворот Энли Лонергану. Кроме того, клуб подтвердил, что наставник Шон Дайч продолжит работу с командой.

«Эвертон» лишь в последнем туре минувшего сезона сумел гарантировать себе место в АПЛ.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел в сезоне 35 матчей.