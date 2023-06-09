Сергей ЧОБОТЕНКО: «Полесье – это как Льюис Хэмилтон»

Защитник Сергей Чоботенко после подписания контракта с новичком УПЛ ФК «Полесье» оценил свой переход. Игрок сравнил быстрое развитие клуба с пилотом Формулы-1 7-кратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

– Я много слышал о «Полесье». Я — фанат «Формулы 1», и сравниваю команду со стремительно ворвавшимся в этот вид спорта Льюисом Хэмилтоном, который, если я правильно помню, в 2007 начал выступать в «Формуле 1» и уже в следующем году достигал больших высот. И «Полесье» — это команда, которая с 2016 года начала свое возрождение и стремительно ворвалась в наш украинский футбол, стремительно начала набирать обороты. Поэтому я надеюсь достичь больших вершин с «Полесием». И считаю, что у этой команды большие цели.

– Какие у тебя ожидания от пребывания в клубе, какие личные цели ставишь перед собой здесь?

– Я уже много лет в Украинской Премьер-Лиге, но хочу добиться новых высот с этой командой. Я думаю, что это возможно. И прежде всего я для себя сделаю шаг вперед, а также помогу команде совершить новый виток в истории.

– Наблюдал ли за «Полесьем» в Первой лиге? Как можно охарактеризовать игру нашей команды?

– Я начал наблюдать за командой, когда сюда пришел мой друг – Олег Кудрик. Это был первый Winter Cup. Я ездил в Турцию на игры, наблюдал. А потом не скажу, чтобы каждый матч смотрел, но в целом Первая лига в этом году выдалась интересной, поэтому было интересно наблюдать и за матчами «Полесья», и не только. Поэтому смотрел в целом Первую лигу, и это было интересно. Как и УПЛ, так и Первая лига в этом году были сильными.

– «Полесье» впервые заходит в Украинскую Премьер-Лигу. Опираясь на свой опыт, из того, что ты видишь здесь, из тех людей, которые уже есть в команде, исходя из результата, который команда показала в Первой лиге, как думаешь, насколько серьезную борьбу команда сможет навязать командам высшего дивизиона?

– Я думаю, что «Полесье» навяжет серьезную борьбу. Команде всегда нужно усиление. Даже «Реалу», когда они выигрывают все чемпионаты, выиграют Лигу Чемпионов, им все равно нужно усиление. Я думаю, что этой команде тоже нужно усиление. И, насколько мне известно, команда будет ставить самые высокие цели. И я считаю, что этих целей вполне реально добиваться.