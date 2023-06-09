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WTA
09 июня 2023, 17:40 | Обновлено 09 июня 2023, 17:52
666
0

Свитолина пропустит первый травяной турнир, на который ей дали уайлд-кард

Элина не сыграет в Хертогенбосе

09 июня 2023, 17:40 | Обновлено 09 июня 2023, 17:52
666
0
Свитолина пропустит первый травяной турнир, на который ей дали уайлд-кард
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сыграет на турнире WTA 250 в Хертогенбосе, который пройдет с 12 по 18 июня. Отметим, что организаторы предоставляли украинке уайлд-кард. Вместо Свитолиной wildcard на основной турнир получила Лесли Керкхов.

Также Элина ранее получила уайлд-кард на турнир WTA 250 в английском Бирмингеме (19-25 июня), где и начнет свой травяной сезон.

Отметим, что на Ролан Гаррос украинка дошла до 1/4 финала, где проиграла второй ракетке мира.

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Источник De Telegraaf
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