Свитолина пропустит первый травяной турнир, на который ей дали уайлд-кард

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сыграет на турнире WTA 250 в Хертогенбосе, который пройдет с 12 по 18 июня. Отметим, что организаторы предоставляли украинке уайлд-кард. Вместо Свитолиной wildcard на основной турнир получила Лесли Керкхов.

Также Элина ранее получила уайлд-кард на турнир WTA 250 в английском Бирмингеме (19-25 июня), где и начнет свой травяной сезон.

Отметим, что на Ролан Гаррос украинка дошла до 1/4 финала, где проиграла второй ракетке мира.