Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СТАРОДУБЦЕВА: «Вода остановилась перед домом дедушки и бабушки»
Другие новости
09 июня 2023, 16:59 | Обновлено 09 июня 2023, 17:02
432
0

СТАРОДУБЦЕВА: «Вода остановилась перед домом дедушки и бабушки»

Украинская теннисистка – о последствиях подрыва Каховской ГЭС

09 июня 2023, 16:59 | Обновлено 09 июня 2023, 17:02
432
0
СТАРОДУБЦЕВА: «Вода остановилась перед домом дедушки и бабушки»
Telegram

Представительница украинского тенниса из Новой Каховки, Юлия Стародубцева, которая последние годы играла и училась в США призналась, что некоторые из ее родственников еще остаются под оккупацией.

«Моим дедушке и бабушке повезло, потому что прибывающая вода остановилась прямо на уровне перед их домом. Спасибо всем, кто спросил о моей семье, со всеми все хорошо. Печально, что я никогда не увижу [город], половина города под водой, но это только мой город, еще есть много других. Чертов кошмар, я хочу вернуться назад. Просто хочу, чтобы люди понимали масштаб этой ситуации и всей войны. Пока продолжается наводнение, летают ракеты, чтобы люди не могли выбраться», – рассказала Стародубцева.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.

Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По теме:
Ищут слабые места. ВСУ рассказали о наступлении в Запорожской области
Оксана БАЮЛ: «Украинцы должны прятаться от каждой бомбы, а рф строит катки»
Томаш КЕНДЗЕРА: «Морально это был один из самых сложных сезонов для меня»
Юлия Стародубцева Новая Каховка российско-украинская война
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко
Теннис | 09 июня 2023, 09:56 3
Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко
Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко

У белорусской теннисистки не все так просто с диктатором

БАЮЛ: «Нас, украинцев, допингом не пичкали. Никто нам этого говна не давал»
Зимние виды | 09 июня 2023, 10:39 3
БАЮЛ: «Нас, украинцев, допингом не пичкали. Никто нам этого говна не давал»
БАЮЛ: «Нас, украинцев, допингом не пичкали. Никто нам этого говна не давал»

Легендарная фигуристка – о запрещенных препаратах

Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Теннис | 08.06.2023, 21:59
Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Сборная прилетела в Бремен, Украина побеждает в socca, замена Йовичевичу
Футбол | 09.06.2023, 06:00
Сборная прилетела в Бремен, Украина побеждает в socca, замена Йовичевичу
Сборная прилетела в Бремен, Украина побеждает в socca, замена Йовичевичу
Завацкая проиграла второй сеяной на турнире WTA 125 в Хорватии
Теннис | 08.06.2023, 23:13
Завацкая проиграла второй сеяной на турнире WTA 125 в Хорватии
Завацкая проиграла второй сеяной на турнире WTA 125 в Хорватии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
08.06.2023, 17:29 25
Футбол
Сергей ТАРУТА: «Ребята захотели, чтобы отдал Сокол. Я отдал, без долгов»
Сергей ТАРУТА: «Ребята захотели, чтобы отдал Сокол. Я отдал, без долгов»
07.06.2023, 21:07 5
Хоккей
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
08.06.2023, 21:15 7
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
08.06.2023, 14:28 12
Футбол
Стал известен соперник Украины в плей-офф чемпионата мира 2023 по socca
Стал известен соперник Украины в плей-офф чемпионата мира 2023 по socca
07.06.2023, 19:35 1
Другие виды
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
08.06.2023, 23:00 6
Другие виды
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
08.06.2023, 00:05 52
Футбол
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
07.06.2023, 16:45
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности