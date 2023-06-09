СТАРОДУБЦЕВА: «Вода остановилась перед домом дедушки и бабушки»

Представительница украинского тенниса из Новой Каховки, Юлия Стародубцева, которая последние годы играла и училась в США призналась, что некоторые из ее родственников еще остаются под оккупацией.

«Моим дедушке и бабушке повезло, потому что прибывающая вода остановилась прямо на уровне перед их домом. Спасибо всем, кто спросил о моей семье, со всеми все хорошо. Печально, что я никогда не увижу [город], половина города под водой, но это только мой город, еще есть много других. Чертов кошмар, я хочу вернуться назад. Просто хочу, чтобы люди понимали масштаб этой ситуации и всей войны. Пока продолжается наводнение, летают ракеты, чтобы люди не могли выбраться», – рассказала Стародубцева.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.

Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.