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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 16:16 | Обновлено 09 июня 2023, 16:20
115
0

Больше всего решающих голов в сезоне-2022/23 забил Артем Довбик

8 голов форварда днепрян оказались победными для его команды и 2 – ничейными

09 июня 2023, 16:16 | Обновлено 09 июня 2023, 16:20
115
0
Больше всего решающих голов в сезоне-2022/23 забил Артем Довбик
СК Днепр-1. Артем Довбик

В сезоне-2022/23 самыми ценными оказались голы у лучшего бомбардира чемпионата Артема Довбика. Форвард «Днепра-1» забил 8 победных мячей и 2 – ничейных. Тем самым он фактически принес своей команде 26 очков, сразу на 10 пунктов опередив занявшего второе место в рейтинге «важняков» динамовца Виталия Буяльского.

К слову, Довбик и в предыдущем чемпионате первенствовал в этой номинации, заработав для днепрян больше 50% очков - 22 из 40 (7 победных голов и 1 ничейный).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2022/23

Игрок

Клуб

ПГ

НГ

Очки

1.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

8

2

26

2.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

5

1

16

3.

Даниил АЛЕФИРЕНКО

Заря/

4

2

14

Черноморец

4.

Владимир БРАЖКО

Заря

4

1

13

Михаил МУДРИК

Шахтер

4

1

13

Максим ПРЯДУН

Металлист

4

1

13

Таулянт СЕФЕРИ

Ворскла

4

1

13

8.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

4

-

12

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

4

-

12

10.

Павел ОРИХОВСКИЙ

Колос

3

2

11

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.

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Источник Sport.ua
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