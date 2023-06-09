Больше всего решающих голов в сезоне-2022/23 забил Артем Довбик
8 голов форварда днепрян оказались победными для его команды и 2 – ничейными
В сезоне-2022/23 самыми ценными оказались голы у лучшего бомбардира чемпионата Артема Довбика. Форвард «Днепра-1» забил 8 победных мячей и 2 – ничейных. Тем самым он фактически принес своей команде 26 очков, сразу на 10 пунктов опередив занявшего второе место в рейтинге «важняков» динамовца Виталия Буяльского.
К слову, Довбик и в предыдущем чемпионате первенствовал в этой номинации, заработав для днепрян больше 50% очков - 22 из 40 (7 победных голов и 1 ничейный).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2022/23
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ПГ
|
НГ
|
Очки
|
1.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
8
|
2
|
26
|
2.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
5
|
1
|
16
|
3.
|
Даниил АЛЕФИРЕНКО
|
Заря/
|
4
|
2
|
14
|
|
|
Черноморец
|
|
|
|
4.
|
Владимир БРАЖКО
|
Заря
|
4
|
1
|
13
|
|
Михаил МУДРИК
|
Шахтер
|
4
|
1
|
13
|
|
Максим ПРЯДУН
|
Металлист
|
4
|
1
|
13
|
|
Таулянт СЕФЕРИ
|
Ворскла
|
4
|
1
|
13
|
8.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
4
|
-
|
12
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
4
|
-
|
12
|
10.
|
Павел ОРИХОВСКИЙ
|
Колос
|
3
|
2
|
11
ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.
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