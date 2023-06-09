Больше всего решающих голов в сезоне-2022/23 забил Артем Довбик

В сезоне-2022/23 самыми ценными оказались голы у лучшего бомбардира чемпионата Артема Довбика. Форвард «Днепра-1» забил 8 победных мячей и 2 – ничейных. Тем самым он фактически принес своей команде 26 очков, сразу на 10 пунктов опередив занявшего второе место в рейтинге «важняков» динамовца Виталия Буяльского.

К слову, Довбик и в предыдущем чемпионате первенствовал в этой номинации, заработав для днепрян больше 50% очков - 22 из 40 (7 победных голов и 1 ничейный).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2022/23

Игрок Клуб ПГ НГ Очки 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 8 2 26 2. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 5 1 16 3. Даниил АЛЕФИРЕНКО Заря/ 4 2 14 Черноморец 4. Владимир БРАЖКО Заря 4 1 13 Михаил МУДРИК Шахтер 4 1 13 Максим ПРЯДУН Металлист 4 1 13 Таулянт СЕФЕРИ Ворскла 4 1 13 8. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 4 - 12 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 4 - 12 10. Павел ОРИХОВСКИЙ Колос 3 2 11

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.