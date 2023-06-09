Лучшим бомбардиром УПЛ-2022/23 среди джокеров стал Кевин Келси

В сезоне-2022/23 было забито в общей сложности 587 мячей. 83 из них (14,1%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера» – 14 голов, «Днепра-1» – 10 и «Зари» – 7. А лучшими бомбардирами чемпионата среди джокеров стали Кевин Келси («Шахтер») – 5 мячей, Назар Волошин («Динамо»), Артем Довбик («Днепр-1») и Даниил Сикан («Шахтер») - по 3.

К слову, в истории чемпионатов Украины больше голов, чем Келси, забивали за сезон только три игрока запаса – Эдуарду, Сергей Мотуз и Иван Шарий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Джокеры, забившие не менее 5 мячей в одном чемпионате

Голы (Матчи*) Игрок Клуб Сезон 10 (13) ЭДУАРДУ Шахтер 2015/16 7 (19) Сергей МОТУЗ Кривбасс 2007/08 7 (23) Иван ШАРИЙ Ворскла 1996/97 5 (8) Владислав СУПРЯГА Днепр-1 2019/20 5 (9) Беньямин ВЕРБИЧ Динамо 2019/20 5 (9) Денис ГАРМАШ Динамо 2021/22 5 (10) Олег МАТВЕЕВ Шахтер 1998/99 5 (10) Кевин КЕЛСИ Шахтер 2022/23 5 (11) Никола КАЛИНИЧ Днепр 2014/15

* в которых выходил на замену.