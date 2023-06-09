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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 16:10 | Обновлено 09 июня 2023, 16:15
278
0

Лучшим бомбардиром УПЛ-2022/23 среди джокеров стал Кевин Келси

Больше всех голов в минувшем сезоне забили резервисты «Шахтера»

09 июня 2023, 16:10 | Обновлено 09 июня 2023, 16:15
278
0
Лучшим бомбардиром УПЛ-2022/23 среди джокеров стал Кевин Келси
ФК Шахтер. Кевин Келси

В сезоне-2022/23 было забито в общей сложности 587 мячей. 83 из них (14,1%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера» – 14 голов, «Днепра-1» – 10 и «Зари» – 7. А лучшими бомбардирами чемпионата среди джокеров стали Кевин Келси («Шахтер») – 5 мячей, Назар Волошин («Динамо»), Артем Довбик («Днепр-1») и Даниил Сикан («Шахтер») - по 3.

К слову, в истории чемпионатов Украины больше голов, чем Келси, забивали за сезон только три игрока запаса – Эдуарду, Сергей Мотуз и Иван Шарий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Джокеры, забившие не менее 5 мячей в одном чемпионате

Голы

(Матчи*)

Игрок

Клуб

Сезон

10

(13)

ЭДУАРДУ

Шахтер

2015/16

7

(19)

Сергей МОТУЗ

Кривбасс

2007/08

7

(23)

Иван ШАРИЙ

Ворскла

1996/97

5

(8)

Владислав СУПРЯГА

Днепр-1

2019/20

5

(9)

Беньямин ВЕРБИЧ

Динамо

2019/20

5

(9)

Денис ГАРМАШ

Динамо

2021/22

5

(10)

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

1998/99

5

(10)

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

2022/23

5

(11)

Никола КАЛИНИЧ

Днепр

2014/15

* в которых выходил на замену.

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итоги сезона УПЛ Кевин Келси Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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