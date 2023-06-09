Лучшим бомбардиром УПЛ-2022/23 среди джокеров стал Кевин Келси
Больше всех голов в минувшем сезоне забили резервисты «Шахтера»
В сезоне-2022/23 было забито в общей сложности 587 мячей. 83 из них (14,1%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера» – 14 голов, «Днепра-1» – 10 и «Зари» – 7. А лучшими бомбардирами чемпионата среди джокеров стали Кевин Келси («Шахтер») – 5 мячей, Назар Волошин («Динамо»), Артем Довбик («Днепр-1») и Даниил Сикан («Шахтер») - по 3.
К слову, в истории чемпионатов Украины больше голов, чем Келси, забивали за сезон только три игрока запаса – Эдуарду, Сергей Мотуз и Иван Шарий.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Джокеры, забившие не менее 5 мячей в одном чемпионате
|
Голы
|
(Матчи*)
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
10
|
(13)
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
2015/16
|
7
|
(19)
|
Сергей МОТУЗ
|
Кривбасс
|
2007/08
|
7
|
(23)
|
Иван ШАРИЙ
|
Ворскла
|
1996/97
|
5
|
(8)
|
Владислав СУПРЯГА
|
Днепр-1
|
2019/20
|
5
|
(9)
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
Динамо
|
2019/20
|
5
|
(9)
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
2021/22
|
5
|
(10)
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер
|
1998/99
|
5
|
(10)
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
2022/23
|
5
|
(11)
|
Никола КАЛИНИЧ
|
Днепр
|
2014/15
* в которых выходил на замену.
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