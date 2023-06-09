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Лига чемпионов
09 июня 2023, 16:05 |
213
0

Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Главный матч клубного сезона в Европе

09 июня 2023, 16:05 |
213
0
Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 июня в Стамбуле на стадионе имени Ататюрка состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Манчестер Сити» еще ни разу не выигрывал Лигу чемпионов, и лишь однажды (в 2021 году) играл в финале, где проиграл «Челси». «Интер» является 3-кратным обладателем трофея (1964, 1965 и 2010 годы) и еще дважды (1967 и 1972 годы) проигрывал в финалах.

Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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