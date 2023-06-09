Второе подписание лета. Реал оформил переход защитника
Фран Гарсия вернулся в Мадрид
«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с левым защитником Франом Гарсией. Игрок получил контракт на четыре года.
23-летний футболист минувший сезон успешно провел в «Райо Вальекано», а мадридский клуб, имея опцию обратного выкупа контракта, воспользовался возможностью и вернул игрока.
Трансфер оценивается в 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне Гарсия провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Для клуба это второй трансфер нынешнего лета. Ранее «Реал» подписал хавбека Джуда Беллингема.
🙌 #FranIsBack 🙌 pic.twitter.com/Kd4unuxhNO— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 9, 2023
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