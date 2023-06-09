Второе подписание лета. Реал оформил переход защитника

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с левым защитником Франом Гарсией. Игрок получил контракт на четыре года.

23-летний футболист минувший сезон успешно провел в «Райо Вальекано», а мадридский клуб, имея опцию обратного выкупа контракта, воспользовался возможностью и вернул игрока.

Трансфер оценивается в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гарсия провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Для клуба это второй трансфер нынешнего лета. Ранее «Реал» подписал хавбека Джуда Беллингема.