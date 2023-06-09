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  4. Валерий БОНДАРЬ: «Ребров в сборной? Это большое вдохновение и амбиции»
Чемпионат Европы
09 июня 2023, 15:28 |
203
0

Валерий БОНДАРЬ: «Ребров в сборной? Это большое вдохновение и амбиции»

Игрок доволен работать с Ребровым

09 июня 2023, 15:28 |
203
0
Валерий БОНДАРЬ: «Ребров в сборной? Это большое вдохновение и амбиции»
УАФ

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь оценил первые дни работы с новым тренерским штабом сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым.

Сейчас команда находится в Германии, где готовится к спаррингу с местной национальной сборной.

«Дорога была тяжелая, но мы уже привыкли в этому сезоне. Когда была Лига чемпионов, то была такая же ситуация».

«Новый тренер? Есть большое вдохновение, амбиции и желание играть. Познакомились с тренером, с легендой украинского футбола и «Динамо», — сказал Бондарь.

Матч состоится 12 июня.

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сборная Украины по футболу Валерий Бондарь Сергей Ребров
Источник Украинская ассоциация футбола
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