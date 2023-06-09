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Чемпионат мира
09 июня 2023, 13:37 | Обновлено 09 июня 2023, 13:49
366
1

ФОТО. Ребров провел первую тренировку в сборной Украины

Наставник провел теоретическое занятие, после чего игроков ждали восстановительные процедуры

09 июня 2023, 13:37 | Обновлено 09 июня 2023, 13:49
366
1
ФОТО. Ребров провел первую тренировку в сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины начала свой тренировочный сбор в рамках подготовки к июньским матчам национальной команды.

Вечером 8 июня новый главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров провел теоретическое занятие своим подопечным, после чего игроков ждали восстановительные процедуры.

Первая полноценная тренировка сборной Украины в Бремене состоится сегодня, 9 июня, на поле футбольного центра местного «Вердера».

В понедельник, 12 июня, сборная Украины под руководством Реброва проведет выездной товарищеский матч против национальной команды Германии. Начало в 19:00 по Киеву.

Также на следующей неделе команде Сергея Реброва предстоит сыграть поединки квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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umnuy2
шева с ребровым конечно была топ связка-просто топище
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