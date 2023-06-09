ФОТО. Ребров провел первую тренировку в сборной Украины

Сборная Украины начала свой тренировочный сбор в рамках подготовки к июньским матчам национальной команды.

Вечером 8 июня новый главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров провел теоретическое занятие своим подопечным, после чего игроков ждали восстановительные процедуры.

Первая полноценная тренировка сборной Украины в Бремене состоится сегодня, 9 июня, на поле футбольного центра местного «Вердера».

В понедельник, 12 июня, сборная Украины под руководством Реброва проведет выездной товарищеский матч против национальной команды Германии. Начало в 19:00 по Киеву.

Также на следующей неделе команде Сергея Реброва предстоит сыграть поединки квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).