Тайсон поделился фотографией в форме сборной Украины
Бразилец вспомнил украинский период в карьере
Бразильский полузащитник Тайсон, который сейчас выступает в Греции за ПАОК, в своем Инстаграм разместил фотографию, на которой он запечатлен в форме национальной сборной Украины.
Свой пост в сториз соц сети бразилец подкрепил надписью «Украина» на английском языке и добавил несколько сердечек.
Напомним, Тайсон, начиная с 2010 года играл в Украине сначала за «Металлист», а затем за донецкий «Шахтер», ряды которого он пополнил в 2013 году. В 2021-м бразилец покинул украинский чемпионат.
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