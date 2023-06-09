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09 июня 2023, 11:17 | Обновлено 09 июня 2023, 11:28
1647
0

Тайсон поделился фотографией в форме сборной Украины

Бразилец вспомнил украинский период в карьере

09 июня 2023, 11:17 | Обновлено 09 июня 2023, 11:28
1647
0
Тайсон поделился фотографией в форме сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Бразильский полузащитник Тайсон, который сейчас выступает в Греции за ПАОК, в своем Инстаграм разместил фотографию, на которой он запечатлен в форме национальной сборной Украины.

Свой пост в сториз соц сети бразилец подкрепил надписью «Украина» на английском языке и добавил несколько сердечек.

Напомним, Тайсон, начиная с 2010 года играл в Украине сначала за «Металлист», а затем за донецкий «Шахтер», ряды которого он пополнил в 2013 году. В 2021-м бразилец покинул украинский чемпионат.

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Тайсон
Источник Instagram
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