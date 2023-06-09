Тайсон поделился фотографией в форме сборной Украины

Бразильский полузащитник Тайсон, который сейчас выступает в Греции за ПАОК, в своем Инстаграм разместил фотографию, на которой он запечатлен в форме национальной сборной Украины.

Свой пост в сториз соц сети бразилец подкрепил надписью «Украина» на английском языке и добавил несколько сердечек.

Напомним, Тайсон, начиная с 2010 года играл в Украине сначала за «Металлист», а затем за донецкий «Шахтер», ряды которого он пополнил в 2013 году. В 2021-м бразилец покинул украинский чемпионат.