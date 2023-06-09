Украинский вингер сменил в Польше клуб
Новый вызов принял Сергей Крикун
Украинский полузащитник Сергей Крикун стал игроком клуба «Пяст», который выступает в элитном дивизионе польского чемпионата.
26-летний уроженец Волынской области сменил клуб в статусе свободного агента – у него истек срок действия договора с клубом «Гурник» из Ленчни.
Контракт Крикуна с «Пястом» рассчитан до лета 2026 году, но может быть продлен еще на один сезон.
«Пяст» чемпионат Польши сезона-2022/2023 завершил на 5-м месте.
Сергей Крикун в предыдущем сезоне провел «за «Гурник» из Ленчни 38 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
Cześć Serhij! 🆕💙❤️ pic.twitter.com/Siqo3THHtL— Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) June 7, 2023
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