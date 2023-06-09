Украинский вингер сменил в Польше клуб

Украинский полузащитник Сергей Крикун стал игроком клуба «Пяст», который выступает в элитном дивизионе польского чемпионата.

26-летний уроженец Волынской области сменил клуб в статусе свободного агента – у него истек срок действия договора с клубом «Гурник» из Ленчни.

Контракт Крикуна с «Пястом» рассчитан до лета 2026 году, но может быть продлен еще на один сезон.

«Пяст» чемпионат Польши сезона-2022/2023 завершил на 5-м месте.

Сергей Крикун в предыдущем сезоне провел «за «Гурник» из Ленчни 38 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.