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09 июня 2023, 10:57 | Обновлено 09 июня 2023, 11:10
855
0

Украинский вингер сменил в Польше клуб

Новый вызов принял Сергей Крикун

09 июня 2023, 10:57 | Обновлено 09 июня 2023, 11:10
855
0
Украинский вингер сменил в Польше клуб
ФК Пяст. Сергей Крикун

Украинский полузащитник Сергей Крикун стал игроком клуба «Пяст», который выступает в элитном дивизионе польского чемпионата.

26-летний уроженец Волынской области сменил клуб в статусе свободного агента – у него истек срок действия договора с клубом «Гурник» из Ленчни.

Контракт Крикуна с «Пястом» рассчитан до лета 2026 году, но может быть продлен еще на один сезон.

«Пяст» чемпионат Польши сезона-2022/2023 завершил на 5-м месте.

Сергей Крикун в предыдущем сезоне провел «за «Гурник» из Ленчни 38 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.

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наши за границей Сергей Крикун чемпионат Польши по футболу
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