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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 10:58 | Обновлено 09 июня 2023, 11:03
496
0

Томаш КЕНДЗЕРА: «Морально это был один из самых сложных сезонов для меня»

Защитник «Динамо» – о развитии карьеры в условиях войны

09 июня 2023, 10:58 | Обновлено 09 июня 2023, 11:03
496
0
Томаш КЕНДЗЕРА: «Морально это был один из самых сложных сезонов для меня»
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

28-летний защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Польши Томаш Кендзера, который вторую часть сезона провел в аренде в греческом ПАОКе, рассказал о футболе в Украине во время войны.

«Мы играли без болельщиков. Если была угроза ракетных атак, матч прерывался. На стадионах были специальные комнаты, где мы ожидали сигнала, что можно продолжать игру.

Морально это был один из самых сложных сезонов для меня. Трудно тренироваться, когда в стране идет война. Я решил, что мне нужно изменить среду, чтобы сконцентрироваться на футболе», - сказал Кендзера.

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Томаш Кендзера Динамо Киев российско-украинская война
Источник Sport.pl
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